Kierowcy klęli tam na czym świat stoi, bo stali w długich korkach. Ale w połowie września cud się stał w Klikuszowej, bo korki zniknęły. Drogowcy przed terminem otworzyli czternaście kilometrów nowej, czternastokilometrowej trasy krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ. Nowe mosty, wiadukty i estakady robią wrażenie.

Węzeł drogowy na zakopiance w Krzyszkowicach z tunelem

Ale to nie koniec inwestycyjnej ofensywy na zakopiance. Na tej jednej z najbardziej zapchanych małopolskich dróg od kilku miesięcy budowany jest węzeł drogowy w Krzyszkowicach. Jego częścią będzie poprowadzony pod zakopianką tunel. Właśnie rusza jego budowa.

Dzięki tunelowi będzie możliwy bezkolizyjny wyjazd z Krzyszkowic w kierunku Myślenic i przejazd do Krzyszkowic z Krakowa - wyjaśnia Kacper Michna z biura prasowego małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Dziś w obu tych przypadkach kierowcy muszą skręcać w lewo, przejeżdżając przez jedną z jezdni zakopianki- dodaje rzecznik.

Podziemny przejazd będzie miał czterdzieści trzy metry długości, dwadzieścia metrów szerokości i pięć metrów wysokości.

Tak będą drążyć drugi tunel na zakopiance

Jak powstanie nowy tunel – pytamy rzecznika. Będzie budowany metodą podstropową, nie ma konieczności stosowania metod górniczych. W pierwszej kolejności betonowane są ściany, następnie będzie betonowany strop. Ziemia z przestrzeni pod stropem zostanie wybrana w dalszej kolejności. Stąd nazwa tej metody budowy tunelu. Ostatnim elementem części konstrukcyjnych podziemnego przejazdu będzie płyta denna, która zamyka obwód tunelu. Podobną technologię stosowaliśmy przy budowie tuneli na północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52- tłumaczy w rozmowie z Forsalem Kacper Michna.

Znacznie bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem było drążenie pierwszego, ponad dwukilometrowego tunelu na zakopiance, wybudowanego dwa lata pod górą Mały Luboń. Wtedy trzeba się było przebić przez naprzemianlegle ułożone warstwy skał osadowych. Specjaliści stosowali między innymi zamontowane na koparkach młoty hydrauliczne, a tam gdzie skały były wyjątkowo twarde, materiały wybuchowe.

Jak długo potrwa budowa nowego tunelu?

- Roboty przygotowawcze mamy za sobą. Zakończyliśmy wycinki drzew i krzewów, usunęliśmy większość kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Rozebraliśmy też budynki przeznaczone do likwidacji. Przeprowadzono rozpoznanie saperskie i archeologiczne.

Prace konstrukcyjne przy tunelu i murach oporowych mają się rozpocząć przed początkiem zimy. Pierwsze samochody przejadą pod zakopianką pod koniec przyszłego roku.

Utrudnienia w ruchu

Przygotowania do budowy tunelu wiążą się z koniecznością zamknięcia wyjazdu z Krzyszkowic na drogą krajową. Dla mieszkańców zostanie wyznaczony objazd połączony z jezdnią prowadzącą w kierunku Krakowa. Żeby zapewnić możliwość przejazdu w obie strony zakopiance ruszyła budowa dwóch nawrotek, od zamkniętego skrzyżowania. Jedna –na północ -pozwoli na przejazd w kierunku Myślenic. Druga - na południe - pozwoli zawrócić i zjechać na drogę do Krzyszkowic.

Prace związane z budową nawrotek potrwają do końca przyszłego tygodnia - informuje Kacper Michna.

Tak się będzie jeździć nowym drogowym węzłem na zakopiance

Budowa nowego węzła na zakopiance, którego częścią jest nowy tunel ruszyła wiosną. – Po zakończeniu inwestycji kierowcy jadący z Krakowa do Krzyszkowic będą zjeżdżać z Zakopianki w prawo, a następnie przejeżdżać pod DK7 - wyjaśnia rzecznik. - Dojadą wówczas nową drogą nieopodal agencji pocztowej do przebiegającej przez wieś drogi powiatowej, prowadzącej do Sieprawia. Tą samą trasą, tyle że w przeciwnym kierunku, będą poruszać się auta jadące z Krzyszkowic w kierunku Myślenic – wyjaśnia rzecznik.

Ruch z Myślenic do Krzyszkowic i z Krzyszkowic w kierunku Krakowa będzie poprowadzony przebudowaną w pobliżu Zakopianki drogą powiatową. Poprawimy zjazd z DK7 i wjazd na nią, dzięki czemu stanie się bezpieczniejszy – dodaje Kacper Michna.

To już koniec korków i wypadków

Inwestycji od dawna domagali się mieszkańcy Krzyszkowic, bo w tym miejscu często dochodziło do wypadków, co potwierdzają statystyki Generalnej Dyrekcji. W okolicy budowanego węzła nad zakopianką przejeżdża codziennie blisko czterdzieści tysięcy samochodów. Dane pochodzą z ostatniego, generalnego pomiaru ruchu, przeprowadzonego w latach 2020-2021. Budowa węzła i likwidacja lewoskrętów ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. W latach 2017-2021 doszło tutaj do czterdziestu pięciu kolizji drogowych i osiemnastu wypadków, w których zginęła jedna osoba, a dwadzieścia trzy zostały ranne.