Blisko trzy dekady, tyle lat ma polska sieć drogerii Natura, która teraz zostaje przejęta przez Niemców. Znaną w całym kraju markę kupuje fundusz Mutares. Umowa sprzedaży między dotychczasowym właścicielem sieci, spółką Pelion, a niemieckim funduszem już została podpisana. Teraz musi być jeszcze zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co pozwoli na ostateczne sfinalizowanie transakcji.

Reklama

Wielkie przejęcie w spożywczej branży

Teraz dochodzi do jednego z największych przejęć na rynku spożywczym w ostatnich latach. Należący do niemieckiego koncernu spożywczego Theo Müller, Lisner Holding, kupił część aktywów polskiego lidera na rynku ryb w puszkach. Dokładnie chodzi o przejęcie kontroli nad spółką Greenwich Investments, która jest właścicielem Graala, oraz nabycie części mienia należącego do spółki Koral z siedzibą w Tczewie. To oznacza, że właściciele Grupy Graal pozbywają się segmentu działalności obejmującej produkcję i sprzedaż ryb w puszkach, dań gotowych oraz marynat.

Reklama

Co z Graalem zrobi niemiecki koncern

Informacja o tym, że Lisner kupuje Graala pojawiła się po raz pierwszy w lutym ubiegłego roku. Wkrótce do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został złożony wniosek o zgodę na transakcję. Pozytywna decyzja została wydana we wrześniu tego roku. Teraz umowa została sfinalizowana.

- Połączenie doświadczenia i osiągnięć Lisnera oraz Graala pozwoli nam wzmocnić pozycję na rynku i poszerzyć ofertę, jeszcze skuteczniej dostosowując ją do wymagań klientów. Jednocześnie ta transakcja symbolicznie zamyka ważny i długi etap w historii obu firm, otwierając nowy rozdział – wspólnego rozwoju – mówi w komunikacie Lisnera, cytowanym przez Polską Agencję Prasową, Michał Mildner, dyrektor generalny spółki.

Lisner prowadzi działalność w Polsce od 1991 roku. Jest częścią ogólnoeuropejskiego koncernu spożywczego, który stanowi grupę kapitałową kontrolowaną przez grupę Theo Müller z siedzibą w Luksemburgu. Głowna siedzibą Lisnera w Polsce jest zakład produkcyjny w Poznaniu. Druga fabryka zlokalizowana jest w Charzynie, niedaleko Kołobrzegu. Przed przejęciem Graala firma zatrudniała w Polsce w sumie ponad 1,5 tys. osób.

Graal to kawał historii polskiej przedsiębiorczości

Jak podaje money.pl, Grupa Graal działa w trzech zakładach produkcyjnych i centrum dystrybucyjnym w Polsce. Zatrudnia ponad 2,2 tys. pracowników. Swoje produkty eksportuj do blisko czterdziestu krajów w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Afryce i Australii. W roku 2022, Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 1,6 mld zł.

Firma Graal istnieje na rynku od 1990 roku. Początkowo funkcjonowała jako Przedsiębiorstwo Handlowe, przekształcone potem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmowała się dystrybucją konserw rybnych, konserw mięsnych oraz dań obiadowych. W 1997 roku na rynek polski została wprowadzona marka Graal. W roku 2004 Graal przekształcił się w spółkę akcyjną.