Dni wolne: grudzień 2024 i styczeń 2025. Jak 7 dni urlopu zamienić w 17 dni wolnych od pracy w okresie świąteczno-noworocznym?

Czy można w cudowny sposób rozmnożyć urlop? To zwykle możliwe w okresie świąteczno-noworocznym. Jeśli dobrze pokombinować, to można tak połączyć, dni ustawowo wolne od pracy, z urlopem wypoczynkowym, że mamy labę na całego. Końcówka tego roku i początek przyszłego daje nam ogromne pole do popisu. Da się uzyskać aż 17 dni wolnego, wykorzystując jedynie 7 dni urlopu.