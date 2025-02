Ceny paliw stałych pochodzą z początku stycznia 2025 roku.Ankietę przeprowadzono w trzydziestu dwóch składach, we wszystkich województwach. Jak podkreślają autorzy raportuaktualnie ceny rynkowe tych surowców dla klientów indywidualnych kształtowane są przez politykę cenową Polskiej Grupy Górniczej, która oferuje paliwo w bardzo korzystnej cenowo ofercie. Orzech luzem dostępny jest w cenie 1150 złotych za tonę.W tej samej cenie jest aktualnie również granulat węglowy typu groszek.

Kotły na węgiel, drewno, gaz kontra pompy ciepła. Co wychodzi najtaniej?

Polski Alarm Smogowy sprawdziłkoszty ogrzewania (domu i wody)typowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 metrów kwadratowychw średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 120 kilowatogodzin na rok, na metr kwadratowy), zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę.

Najdroższe jest wciąż ogrzewanie olejowe (11 008 zł). Nieco tańszą opcją są kotły gazowe (9 911 zł). Trzecim najdroższym sposobem ogrzania domu i ciepłej wody jest pozaklasowy “kopciuch” na drewno (8 148 zł). Najtaniej ogrzejemy się pompami ciepła z ogrzewaniem podłogowym (5 267 i 4 530 zł rocznie w zależności od rodzaju pompy). Jednocześnie spadające ceny węgla sprawiły, że koszt użytkowania węglowego kotła spełniającego normę ekoprojekt spadł do 5 584 zł rocznie.

Jak wypada porównanie z cenami sprzed roku?

Porównanie rok do roku kosztu ogrzewania typowego 150-metrowego domu o średnim ociepleniu zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę niesie sporo zaskakujących informacji. Popularne ogrzewanie gazowe to wzrost rocznych kosztów o 27 proc. Po drugiej stronie skali uplasowały się pompy ciepła. Ogrzewający swoje domy i ciepłą wodę za pomocą tych urządzeń mogą cieszyć się aż 21-22 proc. spadkiem kosztów ogrzewania. Taniej mają również właściciele kotłów węglowych, chociaż w tym przypadku koszty ogrzewania są niższe tylko o 11 proc.

Energetyczne wampiry pustoszą domowe budżety

W przypadku tak zwanych „wampirów energetycznych”, czyli domów bez ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 200 kilowatogodzin na rok, na metr kwadratowy) koszty ogrzewania – niezależnie od jego rodzaju są bardzo wysokie. Ogrzewanie takiego domu kotłem gazowym to koszt około 15 160 zł, węglowy „kopciuch” to 11 570 zł, a pompy ciepła od około 7 do 11 tys. zł. Ocieplenie takiego budynku do średniego standardu (120 0 kilowatogodzin na rok, na metr kwadratowy) to zmniejszenie rachunków o około 35 proc. w przypadku ogrzewania gazem i około 36 proc. dla pomp ciepła.

- Nieocieplony dom zawsze oznacza wyższe rachunki, niezależnie od źródła ogrzewania – podkreśla Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Dlatego tak ważne są różne formy wsparcia obywateli w ociepleniu domu i wymianie źródła ciepła – takiego jak Program „Czyste Powietrze” – dodaje.

Odwieszenie Programu "Czyste Powietrze"

- Zawieszenie Programu na jedną trzecią roku sprawiło, że do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nie wpłynie około stu tysięcy wniosków na docieplenie domu i wymianę kotła – zwraca uwagę Siergiej. – Niezwykle istotne jest zatem by, po odwieszeniu Programu, przyjmowanie wniosków i ich rozpatrywanie odbywało się bez przeszkód i zatorów. Program startuje na początku kwietnia. Miejmy nadzieję, że Narodowy Fundusz stanie na wysokości zadania – dodaje rzecznik.

Kalkulator kosztów PAS powstał w oparciu o bardziej rozbudowany kalkulator, który przygotowało Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE). Dane, na których opiera się kalkulator, są uaktualniane co trzy miesiące.