Kiedy ruszyła kominkowa fala oburzania?

Po tym, jak branżyści z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" wypatrzyli, że w nowej odsłonie programu "Czyste Powietrze" pojawił się zapis, który z dotacji wykluczył właścicieli kominków. Kto pieniądze chce dostać, musi kominek na trwale odłączyć od przewodu kominowego. Nie trzeba go burzyć, ale używać nie można. I nie wystarczy ustna czy pisemna deklaracja. Odłączenie kominka musi być poświadczone protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego – wyjaśniał serwis budujemydom.pl.

Branża bije na alarm

Przeciwko tym „innowacyjnym” pomysłom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaczęli protestować producenci kominków. W ich opinii zakaz montowania i używania kominka w domu, jest niezgodny z unijną dyrektywą.

- Obecnie kominek jest traktowany przez właścicieli domów jednorodzinnych jako jeden z ulubionych elementów wystroju wnętrza, ale także dodatkowe źródło ciepła, działające niezależnie od instalacji centralnego ogrzewania – pisze branżowy serwis. Zgodnie z obowiązującym prawem kominek nie może być używany jako jedyne źródło ciepła. W tak zwanym warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czytamy, że “budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację grzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami”.

Kominek to także dobre dodatkowe źródło ciepła

- W warunkach technicznych nie ma zakazu używania kominków w celach relaksacyjnych. Ich zamontowanie w domu może mieć też praktyczną zaletę, ponieważ kominek to także dobre dodatkowe źródło ciepła. Przyda się kiedy przestanie działać kocioł, na przykład w wyniku awarii prądu lub samego urządzenia. Uchroni to przed wyziębieniem pomieszczeń w domu – mówi w rozmowie z serwisem Wojciech Perek, ekspert kampanii Drewno Pozytywna Energia.

Niewłaściwa decyzja w czasach niepewności energetycznej

- Brak komina w budynku to niewłaściwa decyzja w czasach niepewności energetycznej. Ten element zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne, a koszt jego budowy czy przeglądów nie jest adekwatny do tego, na co możemy narazić swoje rodziny, gdy zabraknie energii elektrycznej czy gazu - wskazuje Perek i dodaje, że możliwość wspierania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przez programy dotacyjne przewidują zapisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ustawa jest zgodna z zapisami unijnej dyrektywy w sprawie ekoprojektu – arumentował cyowany przez budujemydom.pl. ekspert kampanii Drewno Pozytywna Energia.

Kominki zostają? Będą zmiany w nowej wersji programu Czyste Powietrze

Czy po tej fali oburzenia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tego pomysłu się wycofa? W opublikowanym dziś na rządowej stronie komunikacie podano, że w nowej wersji programu Czyste Powietrze znajdą się zapisy, które pozwolą na pozostawanie w dotowanym budynku kominka. Dodano jednak, że… "wykorzystywanego na cele rekreacyjne".

Oto jak brzmi dokładna wersja komunikatu: W związku z pojawiającymi się publikacjami, informujemy, że po konsultacjach, uwzględniliśmy propozycje branży: przywrócenia w nowej wersji programu Czyste Powietrze zapisów dotyczących kominków. Zgodnie z przygotowywanym obecnie projektem nowego programu "(...) możliwe jest pozostawienie w budynku/lokalu mieszkalnym miejscowego ogrzewcza pomieszczeń na paliwa stałe (wykorzystywanego na cele rekreacyjne), spełniającego wymagania ekoprojektu. Nowy program Czyste Powietrze zaprezentujemy już wkrótce – podano w komunikacie.

Tak więc kominki będą, ale nie do końca. Czy szykuje się kolejna odsłona kominkowej wojny?