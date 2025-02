Jest ostateczna decyzja środowiskowa dla budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Z punktu widzenia gospodarczego to dla województwa zachodniopomorskiego wiadomość bardziej niż dobra. Jednocześnie przedsiębiorcy sektora transportu, spedycji i logistyk (TSL)zaznaczają, że budowa potencjału transportowego i portowego w Świnoujściu nie może się odbywać kosztem potencjału turystycznego.

Świnoujście wchodzi do europejskiej ekstraklasy

– Wiele wskazuje na to, że Świnoujście grać będzie w europejskiej ekstraklasie jako miasto, które stanie się jednym z najsilniejszych portów i jedną z najważniejszych turystycznych destynacji w Europie- mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Ta hybryda nie jest łatwa do osiągnięcia, ale jest możliwa jeżeli Rząd będzie blisko współpracować z samorządem –dodaje Mojsiuk.

Terminal będzie obsługiwać największe kontenerowce świata

To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Terminal kontenerowy w Świnoujściu umocni pozycję polskich portów względem konkurencji z innych części Europy, a nawet świata. W opinii wielu ekspertów Polska ma szansę stać się liderem sektora TSL w naszej części basenu Morza Bałtyckiego.

Nowoczesny terminal kontenerowy będzie przystosowany do obsługi statków o długości do czterystu metrów. W tym celu planowane jest pogłębienie kanału żeglugowego do siedemnastu metrów, co pozwoli na przeładunek 1,5-2 mln TEU rocznie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że inwestycja może budzić dyskusję i nie należy w tym temacie ignorować głosu mieszkańców i samorządu. Patrząc jednak na interes polskiej gospodarki w ujęciu nie tylko krajowym, ale i światowym, to tworzymy właśnie jeden z elementów sprawiających, że województwo zachodniopomorskie rośnie. Jeżeli chcemy rozwijać porty, otwierać się na transport intermodalny, na przeładunek kontenerów to terminal jest szansą na rozwój, której nie można ignorować – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Inwestycja ma być gotowa w 2029 roku

Inwestycja realizowana przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i spółkę akcyjną Świnoujście to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Terminal powstanie na wschód od gazoportu, a jego infrastruktura zostanie wyposażona w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, zgodnie z najwyższymi normami ekologicznymi.

W opinii Laury Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL i eksperta do spraw transportu, spedycji i logistyki Północnej Izby Gospodarczej jest to jedna z inwestycji, która umacnia gospodarkę Pomorza Zachodniego i cały sektor TSL w regionie. - Świnoujście stanie się jednym z najważniejszych punktów gospodarczych na mapie Polski. Jako Grupa CSL z dużą nadzieją patrzymy na rozwój terminala, ale i na rozwój transportu intermodalnego, który moim zdaniem jest przyszłością Europy, a wciąż pozostaje w cieniu transportu drogowego – mówi Laura Hołowacz.

Gigantyczny potencjał rozwojowy

- Świnoujście rozwija się bardzo dynamicznie, a wykorzystanie funduszy w rozwój infrastruktury portowej jest widoczna – dodaje prezes Grupy CSL. - To miasto nie jest już tylko perłą turystyczną, ale i ważnym elementem trasy północ-południe, która ma gigantyczny potencjał rozwojowy. Powinniśmy już teraz myśleć o zwiększaniu potencjału kadrowego w naszym regionie, by przejmować jak największą ilość grup towarowych, których dotychczas nie obsługiwaliśmy lub obsługiwaliśmy mniej intensywnie niż w ostatnich latach – podkreśla Laura Hołowacz.

Eksperci sektora TSL przyznają, że rozwój infrastruktury portowej dobrze wpływa na sytuację firm transportowych i logistycznych. Dodają także, że województwo zachodniopomorskie potrzebuje większej ilości powierzchni magazynowej oraz suchego terminala przeładunkowego.