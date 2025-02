Ruszają rozliczenia podatkowe za 2024 rok

Lada dzień, bo już 17 lutego ruszy okres intensywnych rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Tradycyjnie już, podatnicy, którzy będą spodziewali się zwrotu nadpłaty podatku, będą chcieli złożyć zeznanie jak najszybciej, by jak najszybciej otrzymać przelew na konto. Z kolei ci, którym będzie groziła dopłata, będą z tym zapewne zwlekali. Usługa Twój e-PIT zostanie uruchomiona w połowie lutego, a podatnicy, którzy będą już dysponowali niezbędnymi dokumentami zawierającymi informacje o uzyskanych dochodach, będą mogli wywiązać się z ciążącego na nich obowiązku związanego z rozliczeniem. Zanim to zrobią, powinni zapoznać się z zestawieniem najczęściej stosowanych ulg i zwolnień podatkowych, które pozwolą im obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ulgi i odliczenia podatkowe – to dzięki nim można zyskać

Choć podatek dochodowy od osób fizycznych obciąża każdego przysłowiowego Kowalskiego, to jest skonstruowany w sposób, który wcale nie ułatwia podatnikom prawidłowego dokonania rozliczenia. I o ile w przypadku popełnienia w rozliczeniu błędu urząd skarbowy z pewnością go zauważy i wezwie podatnika do jego poprawienia, o tyle pominięcie w rozliczeniu przysługującej ulgi czy zwolnienia nie obchodzi nikogo, oprócz składającego rozliczenie. To dlatego przed jego dokonaniem, warto dobrze się zastanowić i przeanalizować swoją sytuację i uprawnienia.

TABELA. Najczęściej stosowane w rozliczeniu PIT ulgi i zwolnienia podatkowe