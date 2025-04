Dopłata do prądu 2025 - dla kogo? Wniosek o dofinansowanie do prądu tylko do 30 kwietnia!

Rachunki za prąd mogą być niższe nawet o 42%! Do końca kwietnia 2025 można zawrzeć nową umowę z korzystniejszymi stawkami, które obowiązują już od stycznia 2025 roku. To szansa, by uniknąć wysokich kosztów wynikających z wcześniejszych, droższych kontraktów. Dla kogo dopłata do prądu 2025?