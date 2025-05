Pracowałeś przed 1999 rokiem? ZUS ma dla Ciebie dobrą informację. Możesz mieć wyższą emeryturę

Staż pracy to kluczowy czynnik wpływający na wysokość emerytury. Im więcej lat przepracujemy i im wyższe składki będziemy odprowadzać, tym większą kwotę otrzymamy po przejściu na emeryturę. Co więcej, późniejsze przejście na emeryturę może przynieść dodatkowe korzyści. Każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może podwyższyć nasze świadczenie nawet o 15 proc.

Reklama

Możliwość uzyskania wyższej emerytury jest ściśle związana także z posiadaniem ważnych dokumentów dokumentujących naszą historię zawodową. Te kluczowe dokumenty, nierzadko zagubione w domowych archiwach, są według ZUS fundamentem do ubiegania się o wyższe świadczenia emerytalne. W sytuacji, gdy ZUS nie dysponuje pełnymi informacjami o naszej aktywności zawodowej, dostarczenie brakujących danych może mieć istotny wpływ na wzrost wartości naszych przyszłych świadczeń.

Jest to szczególnie istotne dla osób, które rozpoczęły swoją karierę zawodową przed 1999 rokiem. Wprowadzone wówczas zmiany w systemie emerytalnym mają bezpośredni wpływ na wysokość świadczeń, które obecnie pobierają lub będą pobierać w przyszłości. Warto podkreślić, że aktywność w zakresie uzupełniania dokumentacji w ZUS może przyczynić się do zwiększenia wysokości przyszłej emerytury.

Można ubiegać się o wyższą emeryturę

Ówczesne zmiany w systemie emerytalnym wprowadziły nowe regulacje, które obecnie mogą mieć wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje, że osoby z ponad 25-letnim okresem pracy zawodowej mogą ubiegać się o wyższe świadczenie emerytalne.

Osoby, które aspirują do otrzymywania wyższych świadczeń emerytalnych, powinny zadbać o skompletowanie i przekazanie niezbędnych dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że niedostarczenie wymaganych zaświadczeń może negatywnie wpłynąć na wysokość ich przyszłej emerytury. Z tego powodu zaleca się poświęcenie czasu na odnalezienie tych dokumentów, a w razie potrzeby skontaktowanie się z byłymi pracodawcami lub instytucjami przechowującymi archiwa zlikwidowanych firm.

Jak otrzymać brakujące dokumenty?

Według rzeczniczki ZUS na Dolnym Śląsku, Iwony Kowalskiej-Matis, firmy, które przestały istnieć lub zmieniły swój status, powinny posiadać prawnych następców, którzy przechowują ich archiwalne dokumenty pracownicze. ZUS oferuje pomoc w ustaleniu, jakie dokumenty mogą być potrzebne. Kowalska-Matis podkreśla, że choć poszukiwanie starych dokumentów może być czasochłonne, warto to zrobić, ponieważ ich odnalezienie może pozytywnie wpłynąć na wysokość emerytury przy jej ponownym przeliczeniu według obowiązujących przepisów.

Jakie dokumenty mogą pomóc podwyższyć emeryturę?

Aby dokonać ponownego obliczenia emerytury, niezbędne są zazwyczaj dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej, takie jak świadectwa pracy czy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Jeśli brakuje pełnej dokumentacji, ZUS rozpatrzy również dowody pośrednie, np. legitymację ubezpieczeniową z odpowiednimi wpisami, umowy o pracę, angaże czy nawet wyciągi z płac pozyskane z archiwów.

Mogą to być również dokumenty o charakterze wojskowym, takie jak książeczka wojskowa lub zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Dodatkowo, mogą to być wpisy w dowodzie osobistym dotyczące statusu zatrudnienia, informacji o dzieciach oraz inne dokumenty poświadczające przynależność do związków zawodowych lub zeznania świadków, zwłaszcza byłych współpracowników.

Okres pobierania świadczeń z tytułu bezrobocia potwierdza zaświadczenie wystawione przez urząd pracy. Natomiast okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, za który opłacano składki na ubezpieczenia społeczne, dokumentuje zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej. Okres przerwy w zatrudnieniu spowodowany koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi można potwierdzić za pomocą odpisu aktu urodzenia dziecka, lub odpisów aktów urodzenia dzieci.

Okres studiów podjętych przed 1999 rokiem i ukończonych potwierdza zaświadczenie uczelni, w którym wskazany jest czas trwania nauki oraz jej programowy wymiar. Równie dobrze może posłużyć do tego dyplom lub indeks, jeśli zawierają one odpowiednie informacje.

W przypadku zatrudnienia u małych przedsiębiorców ZUS samodzielnie zweryfikuje okresy ubezpieczenia na podstawie danych zawartych w Informacji o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Wystarczy podać w tym formularzu podstawowe informacje o pracodawcy i okresie zatrudnienia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub współpracujące przy jej prowadzeniu powinny wypełnić formularz ZUS EKP, podając szczegółowe dane dotyczące okresu prowadzenia działalności, miejsca jej prowadzenia, numeru konta płatnika składek oraz adresu właściwego oddziału ZUS.

Warto mieć na uwadze, że brak pełnej dokumentacji w ZUS-ie może skutkować błędami w wyliczeniu emerytury. Dlatego warto poświęcić czas na dokładne sprawdzenie posiadanych dokumentów i uzupełnienie braków.

W jakich sytuacjach następuje ponowne przeliczenie emerytury?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek ponownie obliczyć wysokość emerytury, gdy zaistnieją nowe okoliczności. Może to nastąpić, jeśli:

Okazało się, że przy pierwszym wniosku nie przedstawiłeś wszystkich dokumentów potwierdzających Twoje wcześniejsze zarobki.

Znalazłeś dokumenty, które świadczą o wyższych zarobkach w przeszłości lub obecnie.

Po przejściu na emeryturę podjąłeś pracę lub opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, składanie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury, gdy nie dysponuje się nowymi dowodami, które mogłyby wpłynąć na wysokość świadczenia, jest działaniem bezpodstawnym.

Jak sprawdzić wysokość emerytury?

Aby oszacować wysokość swojej przyszłej emerytury, możesz skorzystać z dwóch narzędzi oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):