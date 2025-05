Masz tę książeczkę w domu? Możesz mieć wyższą emeryturę

Podwyższenie emerytury na podstawie archiwalnych dokumentów dotyczy głównie osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Emerytury tych osób zostały obliczone według starych zasad, jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może dokonać ich ponownego przeliczenia. Jednak konieczne jest załączenie dodatkowych dokumentów do wniosku, które potwierdzą przepracowany staż lub otrzymywanie wynagrodzenia przed przejściem na emeryturę.

Wniosek o zwiększenie emerytury. Jakie dokumenty dołączyć?

Jednym z potrzebnych dokumentów może być stara książeczka wojskowa, ponieważ okres czynnej służby wojskowej jest uwzględniany jako okres składkowy. W sytuacji, gdy nie można odnaleźć oryginału książeczki wojskowej, zaleca się dostarczenie poświadczonej kopii tego dokumentu. Alternatywnie, mężczyźni mogą przedłożyć świadectwo służby lub zaświadczenie od odpowiednich organów, gdzie pełnili służbę zawodową.

Efektem takiego działania może być znaczący wzrost emerytury, nawet o kilkaset złotych, gdyż przed rokiem 1988 służba wojskowa w Polsce trwała dwa lata. Decyzja ZUS jednak jest kluczowa w tym procesie. Warto pamiętać, że przeliczenie nie zostanie dokonane, jeśli książeczka wojskowa została już wcześniej dostarczona do ZUS. Konieczne jest przedłożenie nowych dokumentów, które nie były wcześniej zarejestrowane przez instytucję.

Oprócz książeczki wojskowej mogą to być również inne dokumenty, takie jak wcześniej niezłożone świadectwa pracy, umowy, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, kopie list płac z archiwum, a nawet stary dowód osobisty z notatkami dotyczącymi zatrudnienia.

W jaki sposób jeszce można zwiększyć emeryturę?

Podwyższenie emerytury można osiągnąć nie tylko przez dostarczanie dodatkowych dokumentów. Wysokość świadczenia zależy nie tylko od sumy składek i stażu pracy, lecz także od momentu zgłoszenia się po emeryturę. Co roku, 1 czerwca, ZUS przeprowadza waloryzację składek na koncie emerytalnym, kapitału początkowego oraz składek na subkoncie. Osoby osiągające wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), które złożą wniosek o wypłatę świadczenia w drugiej połowie roku, mogą otrzymać nawet o 500 zł więcej. Dodatkowo warto rozważyć odroczenie decyzji o przejściu na emeryturę, jeśli zdrowie na to pozwala. ZUS informuje, że każdy dodatkowy rok pracy może zwiększyć wysokość świadczenia o 10-15 proc.

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę, aby otrzymać wyższe świadczenie?

Nie tylko przesunięcie złożenia wniosku o emeryturę na lipiec lub późniejsze miesiące daje szansę na wyższe świadczenie. Seniorzy, którzy planują przejście na emeryturę, mogą skorzystać z dwóch wypłat, jeśli odpowiednio dobiorą moment zgłoszenia się do ZUS.

Rozwiązanie umowy o pracę nie powinno odbyć się w ostatnim dniu miesiąca, gdyż to opóźnia wypłatę emerytury. Zgłoszenie wniosku w lipcu zapewnia wypłatę świadczenia już od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po rozwiązaniu umowy o pracę. Dlatego warto unikać opóźnień w zgłaszaniu wniosków, aby maksymalnie skorzystać z możliwości otrzymania wyższej emerytury. Optymalnym rozwiązaniem jest rozwiązanie umowy o pracę dzień lub dwa przed końcem lipca oraz złożenie wniosku o emeryturę i świadectwa pracy w ZUS. W ten sposób zapewniamy, że emerytura będzie wypłacana od miesiąca, w którym dokonujemy zgłoszenia.

Przejście na emeryturę w lipcu, ale nie w ostatnim dniu miesiąca, oznacza, że senior otrzyma wynagrodzenie za okres przepracowany do momentu rozwiązania umowy (np. od 1 do 28 lipca). Jednocześnie emerytura będzie wypłacana od lipca 2025 roku, co skutkuje dwiema wypłatami. Dodatkowo należy pamiętać o odprawie emerytalnej oraz ekwiwalencie za niewykorzystany urlop. Dlatego istotne jest odpowiednie zaplanowanie momentu złożenia wniosku o emeryturę w lipcu.