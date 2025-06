PFRON wypłaca 100 zł miesięcznie tym osobom. Nawet przez 6 miesięcy. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać pieniądze?

Każda osoba z niepełnosprawnością, korzystająca z koncentratora tlenu lub respiratora (kod świadczenia NFZ), będzie mogła otrzymać refundację za zużyty prąd w wysokości 100 zł miesięcznie. Nie da się ukryć, że dopłata jest niezbędna, ponieważ osoby korzystające z koncentratora tlenu muszą być przez niego wspomagane przez 18 lub więcej godzin dziennie, co prowadzi do wzrostu rachunków za prąd nawet o kilkaset zł miesięcznie.

Dla kogo 100 zł miesięcznie od PFRON?

PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wypłaca 100 zł miesięcznie osobom korzystającym z koncentratora tlenu lub respiratora, mającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia w przypadku dzieci. Dodatkowo, aby otrzymać pieniądze, osoba musi korzystać z tych urządzeń w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej.

Wniosek o dopłatę 100 zł od PFRON

Dodatek ten jest w formie refundacji kosztów energii elektrycznej związanych z intensywnym użytkowaniem sprzętu medycznego. Można wnioskować o niego za okres od 3 do 6 miesięcy. Oznacza to, że osoba uprawniona może otrzymać od 300 zł do 600 zł w zależności od okresu, za który wnioskuje.

Aby skorzystać z dodatku, należy złożyć wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) PFRON. Do wniosku należy dołączyć między innymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie o korzystaniu z koncentratora tlenu lub respiratora.