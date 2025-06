Petycja o czterokrotne zwiększenie dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła petycja, której celem jest zrewolucjonizowanie przepisów dotyczących dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia. Autor wnioskuje o zwiększenie liczby tych dni z obecnych dwóch do czterech w roku kalendarzowym, a także wprowadzenie sztywnego podziału – po dwa dni dla każdego z rodziców.

Argumenty za zmianą

Zdaniem wnioskodawcy, obecne dwa dni są niewystarczające i nie odzwierciedlają współczesnego modelu rodziny, w którym oboje rodzice aktywnie uczestniczą w wychowaniu dziecka. Wskazuje, że nagłe choroby, wydarzenia szkolne czy inne nieprzewidziane sytuacje często zmuszają rodziców do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych lub na żądanie, co nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem. Wprowadzenie czterech dni wolnych, z podziałem po dwa dla matki i ojca, miałoby przynieść szereg korzyści:

Wzmocnienie roli obojga rodziców: Podkreślenie ich równorzędnej odpowiedzialności i zaangażowania.

Lepsze godzenie życia zawodowego z rodzinnym: Większa elastyczność w reagowaniu na potrzeby dziecka.

Wspieranie równości płci w opiece: Bardziej sprawiedliwy podział obowiązków opiekuńczych.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilności rodzin: Mniejszy stres związany z nagłymi sytuacjami.

Wzmocnienie więzi rodzinnych: Aktywniejszy udział rodziców w życiu dziecka.

Autor petycji podkreśla, że zmiana ta nie tylko realnie wesprze rodziny, ale również wyśle jasny sygnał o równorzędnej wadze roli matki i ojca w wychowaniu dzieci.

Odpowiedź Ministerstwa na petycję

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustosunkowało się już do petycji. Resort planuje szczegółową analizę przedstawionych postulatów. Jak wynika z odpowiedzi, ewentualne prace legislacyjne będą wymagały oceny skutków, zwłaszcza finansowych, dla sektora finansów publicznych, konkurencyjności gospodarki, przedsiębiorców oraz rynku pracy.

Ministerstwo przypomina jednocześnie, że Kodeks pracy już teraz oferuje szereg rozwiązań umożliwiających łączenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową, a także elastyczność w wykorzystaniu obecnych dwóch dni wolnych. Podkreśla, że zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy, zwolnienie w wymiarze 16 godzin lub 2 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, a o sposobie jego wykorzystania decyduje pracownik w pierwszym wniosku danego roku. Zgodnie z art. 189 Kodeksu pracy, z uprawnienia może korzystać tylko jedno z rodziców po uprzednim uzgodnieniu i złożeniu stosownych oświadczeń u pracodawców.