- Nasza praca w dużym stopniu polega na oczekiwaniu naszych klientów. Musimy jednak też te oczekiwania wyprzedzać. Zawsze staramy się zaproponować coś czego jeszcze nie wiedzą, nie poznali lub jeszcze nie spróbowali - tłumaczy Ciomek.

Odpowiadając na pytanie o wpływ zielonej transformacji na podejście do projektowania Ciomek stwierdził, że „zielone projektowanie” przejawia się trochę innym podejściem do trwałości materiałów.

- Naszym DNA była zawsze jakość naszych budynków i tego jak one się starzeją. I temu jesteśmy wierni, rozwijamy to. Choćby teraz jest to odczuwalne w tym jaką długą trwałość mają te materiały. To nie są budynki na krótkie cykle. Budynek musi lekko przetrwać 100 lat. Być łatwy w utrzymaniu, nie być poddany cyklom wymiany materiałów, elewacji, okien - skwitował.