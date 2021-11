Funkcjonujący od 2018 roku związek metropolitalny z siedzibą w Katowicach to 41 miast i gmin, 2,3 mln mieszkańców i 8% polskiego PKB. Prowadzony jest w nim projekt zinwentaryzowania, ujednolicenia i udostępnienia danych oraz ich wykorzystania, min. na potrzeby rozwoju systemu transportu zbiorowego.

O tym jakiego rodzaju są to dane, jakie są możliwości ich wykorzystania i dlaczego są one udostępniane za darmo, a także o obawach i wyzwania związanych z procesem zarządzania nimi rozmawialiśmy z przewodniczącym GZM - Kazimierzem Karolczakiem. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.