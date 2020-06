W czwartek w Baranowie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego z udziałem przedstawicieli spółki CPK, w tym z jej prezesem Mikołajem Wildem i członkiem zarządu ds. nieruchomości Patrykiem Demskim. Było to czwarte posiedzenie Rady Społecznej, która zainaugurowała działalność w czerwcu ub.r. Radę tworzą przedstawiciele gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki - miejscowości, na terenie których ma być zlokalizowany CPK. Rada Społeczna ma m.in. doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK i spółce celowej CPK "w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych".

Jak przekazała PAP spółka, reprezentanci Rady przedstawili stanowisko dotyczące dotychczasowej współpracy z CPK. W odpowiedzi spółka przedstawiła mieszkańcom nowe propozycje. Jedną z nich było zobowiązanie do zorganizowania co najmniej trzech spotkań w formie warsztatów z udziałem przedstawicieli Rady Społecznej, które odbędą się w ciągu najbliższych miesięcy.

"Na pierwszym z nich, które zaplanowane jest na lipiec, przedstawimy szczegóły dotyczące obszaru planowanych inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby CPK, czyli większego obszaru, wewnątrz którego będzie zawierała się też wstępna lokalizacja lotniska. Naszą intencją jest podzielenie się z mieszkańcami szczegółową wiedzą dotyczącą planowania lotniska" - powiedział PAP Wild.

Jak dodał, na początku września spółka planuje warsztaty z zagospodarowania przestrzennego, podczas których przedstawi dla zainteresowanych mieszkańców koncepcję odtworzenia struktury osadniczej w innym miejscu w miarę możliwości w pobliżu terenu inwestycji. Przykładem podobnego działania inwestora jest wieś Nieboczowy na Śląsku, na terenie której przed laty wybudowano zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny.

Z kolei Demski, przekazał Radzie, że spółka planuje przygotować wstępne propozycje nieruchomości zamiennych w promieniu 80 km od terenu inwestycji. Zaznaczył jednak, że jest to uzależnione m.in. od dostarczenia na czas wykazu tych nieruchomości przez inne podmioty Skarbu Państwa.

Reklama

W trakcie spotkania omawiana była także kwestia Programu Wieloletniego CPK na lata 2020-2023.

"Program Wieloletni CPK - ze szczegółami finansowania - jest już na ostatnim etapie uzgodnień rządowych. Zakładamy, że w ciągu najbliższych tygodni zajmie się nim Rada Ministrów. Dokument zapewni finansowanie prac przygotowawczych dla inwestycji w nowe lotnisko przesiadkowe, nowe linie kolejowe i inwestycje komplementarne" – powiedział Wild.

Przekazał, że jednocześnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o CPK, która umożliwi m.in. przyspieszenie procedur i rozpoczęcie dobrowolnych wykupów gruntów w IV kw. tego roku. Wild zapewnił Radę, że przygotowywane zmiany w prawie będą z nią konsultowane.

"W terminie około miesiąca po przyjęciu Programu Wieloletniego przez rząd zorganizujemy spotkanie z Radą Społeczną, na którym zaprezentujemy nasze rekomendacje zapisów w specustawie dotyczące mieszkańców. Następnie przekażemy je pełnomocnikowi rządu ds. CPK" - powiedział Wild.

Wild zadeklarował, że od najbliższej Rady Społecznej w każdym z jej posiedzeń będzie uczestniczył jeden z członków zarządu. W spotkaniach roboczych z udziałem przedstawicieli Rady Społecznej będą uczestniczyli eksperci poszczególnych branż ze spółki CPK.

Przewodniczący Rady Społecznej Robert Pindor powiedział PAP po spotkaniu Rady, że było ono potrzebne w takim składzie.

"Dobrze, że spółka przyjechała w licznej reprezentacji. To jest dobry znak nie tylko wizerunkowy, ale też dobry prognostyk na przyszłość. Jeśli chodzi o złożone deklaracje, to my, jako Rada Społeczna, słyszeliśmy rok temu mniej więcej podobne deklaracje, a jako społeczeństwo lokalne w ogóle ponad 2,5 roku temu, wtedy kiedy była ogłaszana lokalizacja planowanego CPK" - powiedział Pindor.

Jak dodał, teraz nie jest już czas na deklaracje. "Teraz jest czas na podsumowanie i ocenę. I ta ocena - z punktu widzenia społeczeństwa Baranowa, Teresina i Wiskitek oraz Rady Społecznej, która wie więcej niż przeciętny mieszkaniec i jest bliżej spółki CPK niż przeciętny mieszkaniec - ta ocena jest zła odnośnie współpracy. Przez ostatnie pół roku praktycznie nie spotykaliśmy się" - powiedział.

Spółka tłumaczy, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy Rada Społeczna nie zbierała się w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym.

Pindor przekazał, że większość z projektów, nad którymi zaczęto wspólnie pracować - a jest ich w sumie 40: 20 prawnych i 20 organizacyjnych - nie jest realizowana; zatrzymały się na pewnym etapie realizacji. "Dzisiaj podsumowaliśmy to w formie raportu" - dodał.

Jak powiedział szef Rady, Wild potwierdził sens współpracy z Radą Społeczną; ma ona być kontynuowana. "O tyle to spotkanie było potrzebne, że wiemy, iż chcemy pracować w dalszym ciągu w tej konfiguracji. Natomiast musimy na pewno pracować zupełnie inaczej, żeby było lepiej. To dzisiejsze spotkanie miało dziś charakter ogólny i podsumowujący. Nie schodziliśmy głęboko do każdego z tych 40 punktów, które mieliśmy na stole przez ostatnie miesiące, na to będzie czas na kolejnych spotkaniach, które zapewne już niebawem się odbędą" - powiedział przewodniczący Rady.

Spółka podała, że w pełnym składzie Rada Społeczna zebrała się dotychczas trzy razy. Odbyło się także pięć spotkań zespołów roboczych i specjalne styczniowe posiedzenie Rady Gminy Baranów, dotyczące CPK z udziałem przedstawicieli Rady Społecznej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.