Szef rządu był gościem czwartkowej "Rozmowy Dnia" Radia Łódź i TVP3 Łódź. Premier mówił m.in. o rządowej pomocy dla przedsiębiorców w okresie epidemii koronawirusa.

Wskazał, że do firm trafiło już 105 mld zł na ratowanie miejsc pracy. "Jest jeden podstawowy warunek pomocy – ratowanie miejsc pracy. W samej Łodzi są tysiące pracowników, którzy dziś mają pracę dzięki temu, że rząd uruchomił tarczę finansową. Wystarczy spytać swojego przedsiębiorcę: czy skorzystałeś z tarczy finansowej? Jeśli tak, to znaczy, że uratowaliśmy ich miejsce pracy" – tłumaczył Morawieckim.

Dodał, że relacje podatkowe w budżecie wyglądają lepiej niż rządzącym wydawało się dwa, trzy miesiące temu. Przyznał, że w tym roku wzrośnie deficyt budżetowy, ale – jak wskazał – przy poprzednim kryzysie z 2008 r. rządząca wówczas Platforma Obywatelska przy mniejszym PKB miała deficyt na poziomie 110 mld zł.

"Partia pani (Hanny) Zdanowskiej i pana (Rafała) Trzaskowskiego zadłużyła się w takim stopniu, że deficyt budżetowy sięgnął 8 proc. W tym samym czasie pan Janusz Lewandowski, jeden z głównych ideologów PO, powiedział: +byliśmy odporni na wezwania z kręgów gospodarczych na pakiety stymulacyjne+. My nie byliśmy odporni, my i korzystamy z lepszej sytuacji podatkowej i możliwości zaciągania długów na rynkach po to, żeby ratować polskie miejsca pracy" – zaznaczył.

Szef rządu podkreślił również, że wzrost bezrobocia w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Zwrócił uwagę, że bogate Niemcy, a także Francja, Hiszpania, Włochy notują gwałtowny przyrost bezrobocia.

Według premiera w krajowej gospodarce nastąpi szybkie odbicie i wzrosty. "Myślę, że idą lepsze czasy, że wracamy powoli do normalności. Latem-jesienią będziemy powoli wychodzić z tego kryzysu i jest szansa na coś, co makroekonomiści nazywają +V-kształtnym+ odbiciem gospodarczymi. Dość szybkim" – ocenił Morawiecki.