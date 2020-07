Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

Senatorowie zaproponowali w sumie ponad 70 poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Większość z nich miała charakter redakcyjny, legislacyjny i zostały zaproponowane przez senackich legislatorów.

Najważniejsze merytoryczne zmiany dotyczyły poszerzenia grona beneficjentów bonu turystycznego. Senat zaproponował, by bonem objąć emerytów i rencistów, oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. W tym ostatnim przypadku - według PiS - bonem objętych zostanie dodatkowych 150-200 tys. dzieci.

Większość uzyskała ponadto poprawka, która zmierza do tego, by bonem mogli się rozliczać także dostarczyciele usług turystycznych, nie oferujących np. noclegów.

Senat chce również, ograniczyć z 1 proc. do 0,5 proc. kwotę środków, jakie popłyną do ZUS za obsługę bonu turystycznego. Wyższa izba parlamentu nie chce też wyłączać POT-u i ZUS-u spod reżimu Prawa zamówień publicznych przy zadaniach związanych z tworzeniem sytemu, realizacji bonu.

Akceptację większości senatorów zdobyła też poprawka, która obligować będzie ministra właściwego ds. turystyki, by do 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawił informację Sejmowi ws. realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Senatorowie nie poparli z kolei poprawki, której celem było zwiększenie wartości bonu turystycznego do 1 tys. zł na dziecko i do 2 tys. zł na dziecko niepełnosprawne.

Senat nie zgodził się też, by wykreślić z ustawy przepisy dotyczące przeciwdziałania COVID-19 ws. przekazywania wsparcia dla samorządów. Chodzi o środki na inwestycje, tzw. bon dla samorządów.

W trakcie prac nad ustawą w Senacie wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy ocenił, że odpowiedni system teleinformatyczny, który pozwoli skorzystać z bonu turystycznego powinien być uruchomiony w ciągu ok. 3-4 tygodni.

"W naszym przekonaniu ok. 3-4 tygodnie to jest czas, kiedy odpowiednie instytucje będą mogły rozpocząć realizację tego bonu" - mówił w trakcie debaty Gut-Mostowy. Zastrzegał jednak, że resort nie może podać "twardych i konkretnych dat". W ustawie jest przewidziana formuła, że minister właściwy ogłosi już funkcjonowanie danego systemu - mówił.

Wiceminister informował ponadto, że w związku z koronawirusem branży turystycznej udzielono do tej pory 4 mld zł z Tarczy finansowej. Zapewniła, że resort rozwoju pracuje nad kolejnymi mechanizmami wsparcia dla turystyki.

Celem ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, której inicjatorem był prezydent Andrzej Duda jest wsparcie polskich rodzin oraz branży turystycznej, która szczególnie ucierpiała z powodu koronawirusa.

Bon turystyczny będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 plus. Świadczenie w formie bonu - w wysokości 500 zł - będzie przysługiwało osobom pobierającym świadczenie wychowawcze 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe i wyniesie 1000 zł.

Bon nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Resort rozwoju tłumaczył, że bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku 500 plus. Zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Według Ministerstwa Rozwoju z bonu skorzysta ok. 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat. Wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld zł. Bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.