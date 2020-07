Minister brał udział w uroczystości towarzyszącej wyładunkowi setnej dostawy LNG w gazoporcie w Świnoujściu. Transport LNG z Kataru przywiózł gazowiec Al-Safliya.

Gróbarczyk podkreślił, że gazoport będzie rozbudowywany, by zwiększyć jego możliwości. Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu w tej sprawie została podpisana odpowiednia umowa. Minister tłumaczył, że powstanie nowy pirs, czyli nabrzeże, do którego przybijać będą mogły kolejne statki przypływające do gazoportu.

"Pojawi się nowa funkcjonalność gazoportu - regazyfikacja, czyli możliwość reeksportu (gazu - PAP)" - zaznaczył.

Gróbarczyk zwrócił uwagę, że w gazoporcie będzie można też bunkrować, czyli tankować statki LNG.

Reklama

24 czerwca Polskie LNG, operator terminala LNG w Świnoujściu i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali z konsorcjum firm TGE Gas Engineering-PORR umowy ws. rozbudowy gazoportu. Wartość umów to prawie 2 mld zł.

Po rozbudowie zdolności regazyfikacyjne terminala sięgną 8,3 mld m sześc. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 r. Rozbudowa będzie się składać z budowy trzeciego zbiornika na LNG, drugiego nabrzeża do rozładunku, ale także załadunku statków, oraz infrastruktury do bunkrowania i załadunku LNG na statki.