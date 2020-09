Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uczestniczył w piątkowym panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, poświęconym inwestycjom publicznym.

Jak akcentował, Wody Polskie realizują przede wszystkim inwestycje służące bezpieczeństwu i przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych, w tym suszy. „To wartości, które bardzo trudno wycenić; bez wody nie ma życia” – przypomniał.

„Jako Wody Polskie jesteśmy nastawieni na duże, średnie i małe inwestycje – zbiorniki wodne, odbudowy wałów. To są gigantyczne inwestycje, my tak naprawdę dopiero zaczynamy je robić, a w perspektywie to są dziesiątki miliardów złotych, przeznaczane na gospodarkę wodną” – zaznaczył szef Wód Polskich.

Zaznaczył, że przed laty, gdy dopiero powstawał Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na śródlądowe drogi wodne przeznaczano 0,5 proc. środków przeznaczanych w ogóle na infrastrukturę transportową. „Tak samo gospodarka wodna była kompletnie niedofinansowana. Teraz musimy to wszystko nadrabiać” – podkreślił.

„Wody Polskie są w stanie w tej chwili przyjąć każdy miliard złotych, bo mamy już w tej chwili przygotowanych bardzo dużo inwestycji: zbiorniki wodne, m.in. Wielowieś Klasztorna, budowę stopni wodnych poniżej Włocławka, poniżej Malczyc – to są już wszystko projekty prawie przygotowane albo przygotowane i tylko czekamy na finansowanie” – zaakcentował Daca.