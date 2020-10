Poczta wyjaśniła, że w okresie przedświątecznym tygodniowo pocztowcy doręczą o 50–70 proc. więcej paczek niż średnio w innych tygodniach roku. W związku z tym Poczta chce zatrudnić dodatkowo przynajmniej 1200 osób - przede wszystkim kierowców, pracowników sortowni, doręczycieli, ale także ochroniarzy.

I tak w Warszawie poszukiwani są pracownicy do sortowni oraz kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pow. 3,5 t.

Podobnie jest w Gdańsku, gdzie poszukiwani są kierowcy, osoby do doręczania przesyłek oraz osoby, które pracować będą w sortowni w Pruszczu Gdańskim. W województwie zachodniopomorskim - w Szczecinie poszukiwani są również pracownicy sortowni.

Pracownicy są potrzebni również w woj. kujawsko-pomorskim. W Bydgoszczy poczta chce zatrudnić kierowców oraz pracowników do doręczania przesyłek. Kierowcy są również poszukiwani w Grudziądzu. Pracownicy sortowni z kolei w Lisim Ogonie.

W woj. podlaskim poczta zatrudni kierowców i doręczycieli w Łomży. Podobnie jest w Białymstoku gdzie poszukiwani są zarówno kierowcy, jak i pracownicy sortowni.

Pracownicy szukani są również w woj. warmińsko-mazurskim. W Olsztynie kierowcy i sortujący, w Ostródzie - doręczyciele i kierowcy, w Ełku - kierowcy.

Doręczyciele potrzebni są również w Katowicach, a w Zabrzu - pracownicy sortowni. Podobnie jest w Krakowie, gdzie chce się zatrudnić tak kierowców, jak i pracowników sortowni.

Do pracy w sortowni potrzebni są ludzie również w woj. podkarpackim (Rudna Mała), w Lublinie, Kielcach, w Poznaniu oraz w Wrocławiu. W stolicach Wielkopolski oraz Dolnego Śląska Poczta chce zatrudnić także kierowców oraz doręczycieli. Kierowcy i pracownicy sortowni poszukiwani są również w Łodzi. Poczta poinformowała ponadto, że na umowę o pracę, zatrudnienie będą mogli znaleźć również pracownicy ochrony.

Operator wyjaśnił, że osoby które zostaną zatrudnione w sortowniach, otrzymają wynagrodzenie w przedziale od 17 zł brutto do 25 zł brutto za godzinę. Dla osób doręczających przesyłki przewidziano stawkę w wysokości 21 zł brutto za godzinę lub 2 zł brutto – 5 zł brutto za doręczoną paczkę. Stawki dla kierowców kierujących pojazdami do 3,5 t. mieszczą się w przedziale 18 zł brutto – 22 zł brutto za godzinę, a dla kierowców pojazdów pow. 3,5 t.: 19 zł brutto – 28 zł brutto za godzinę.

"Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od lokalizacji i zakresu wykonywanych czynności" - poinformowano.

Zainteresowani współpracą z Pocztą mogą aplikować za pomocą specjalnego formularza (https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f5f0bb69fb364185aafc329ae5aac663).