"Deficyt budżetowy w nowelizacji ustawy zaplanowaliśmy na ok. 109 mld zł, po październiku będzie to 13 mld zł, mniej więcej, orientacyjnie. W listopadzie i w grudniu on na pewno jeszcze przyrośnie" - powiedział premier.

Wcześniej na konferencji prasowej premier powiedział, że deficyt budżetowy na koniec roku będzie prawdopodobnie niższy niż rząd przewidywał jeszcze kilka tygodni temu.

W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r. rząd zakłada deficyt na poziomie 109,3 mld zł.