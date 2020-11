W internetowej części rozmowy RMF FM Fogiel był pytany, kiedy do Sejmu trafi projekt dzielący województwo mazowieckie na dwa województwa: Warszawę z przyległościami i na resztę Mazowsza. "Chciałbym, żeby to było jeszcze w tym roku, ale nie dam sobie jeszcze uciąć ręki, ale liczę - bo jesteśmy co do tego zdeterminowani - że będzie to jeszcze przed nowym rokiem" - odpowiedział.

Pytany, czy w jego ocenie Mazowsze powinno zostać podzielone, odparł: "To nie jest tylko moja opinia jako polityka, ale to jest temat, który mieszkańców Mazowsza bardzo porusza".

Poseł PiS przyznał, że w nowym województwie mazowieckim byłoby więcej niż jedno miasto o statusie wojewódzkim i mogłyby to być Radom, Płock, Siedlce i być może Ostrołęka, a także Ciechanów.

Dodał, że sejmik i siedziba wojewody mogłyby być w innych miastach. "Są takie doświadczenia z województwa lubuskiego, województwa kujawsko-pomorskiego - to działa" - podkreślił.

Polityk przyznał, że projekt ma być projektem poselskim i odpowiada za niego Marek Suski.

Dotychczasowy podział Polski na 16 województw obowiązuje od 1999 r. W jego ramach wyodrębniono województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Warszawa, największe polskie miasto, jest stolicą woj. mazowieckiego.