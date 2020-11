"Utworzenie Departamentu Innowacji ma na celu usprawnienie wykorzystania najnowszych badań naukowych i technologii przełomowych w Siłach Zbrojnych RP. Ma on zapewniać koordynację i spójność wszystkich celów w zakresie rozwoju technologii i budowy innowacyjnych zdolności operacyjnych w resorcie obrony narodowej. Do istotnych zadań departamentu należy ocena i wykorzystanie potencjału badań naukowych i technologii cywilnych do zastosowań wojskowych, w tym w obszarze odpowiedzialności Pełnomocnika MON ds. przestrzeni kosmicznej" - napisały służby prasowe resortu obrony odpowiadając na pytania PAP.

W informacji podkreśliły one, że powstanie Departamentu Innowacji "wpisuje się także w tendencje w państwach NATO".

"W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój cywilnych technologii, głównie cyfrowych. Nakłady dużych koncernów na badania i rozwój technologii cyfrowych kilkukrotnie przewyższają te przeznaczane przez ministerstwa obrony, nawet w krajach takich jak Stany Zjednoczone. Z tego też powodu w ostatnich latach w krajach NATO dało się zaobserwować działania zmierzające do efektywniejszego wykorzystania technologii cywilnych do wsparcia rozwoju zdolności obronnych państwa. Wynika z tego także widoczna w państwach sojuszniczych NATO tendencja do wyodrębniania organizacji odpowiedzialnych za badania naukowe w zakresie technologii przełomowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa" - wyjaśniono w odpowiedzi dla PAP.

Powołanie Departamentu Innowacji resort obrony zapowiadał już w lipcu, a decyzja premiera o powołaniu departamentu zapadła we wrześniu. W zeszłym tygodniu MON ogłosił zarządzenie, w którym wskazano zadania nowego departamentu.

"Departament Innowacji odpowiada za zarządzanie w resorcie działalnością naukowo-badawczą w obszarze krajowym i międzynarodowym, wypracowywanie celów polityki innowacji w zakresie swojej właściwości oraz obsługę i merytoryczne wsparcie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej. Celem Departamentu jest wsparcie rozwoju Sił Zbrojnych poprzez zapewnienie warunków do podnoszenia innowacyjności w prowadzonej działalności naukowo-badawczej" - zapisano w dokumencie.

Na stronach MON podano, że dyrektorem Departamentu jest płk Marcin Górka - dotychczasowy pełnomocnik MON ds. przestrzeni kosmicznej. Wcześniej był on Wiceprezesem Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Obronnych.