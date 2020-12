Kilka liczących się międzynarodowych zestawień zebraliśmy w superranking, ujednolicając punktację. Sprawę ułatwia to, że większość zestawień posługuje się skalą od zera do stu, choć w części poziom maksymalny wyznacza najlepszy kraj, w innych wszystkich odnosi się do obiektywnie wyznaczonego „absolutu”. Te rankingi, gdzie zasady oceny są inne, przeliczyliśmy na skalę „0–100”.