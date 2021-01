W trzecim kwartale 2020 r. realna konsumpcja gospodarstw domowych na mieszkańca wzrosła w strefie euro o 12,1 proc., po spadku o 10,3 proc. w poprzednim kwartale. Realne dochody gospodarstw domowych na mieszkańca wzrosły w trzecim kwartale 2020 r. o 4,3 proc., po spadku o 2,9 proc. w drugim kwartale 2020 r. – podał Eurostat.

W UE realna konsumpcja gospodarstw domowych na mieszkańca wzrosła o 11,4 proc w trzecim kwartale 2020 r., po spadku o 9,9 proc. w poprzednim kwartale. Jednocześnie realne dochody gospodarstw domowych na mieszkańca wzrosły o 3,8 proc. w trzecim kwartale 2020 r., wobec spadku o 2,8 proc. w drugim kwartale 2020 r.

Dochód do dyspozycji

W trzecim kwartale 2020 r. skorygowany dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych wzrósł o 4,0 proc. w strefie euro i o 3,8 proc. w UE. W obu przypadkach głównym powodem było znaczne ożywienie płac. Nadwyżka operacyjna brutto i dochody mieszane gospodarstw domowych oraz dochody z tytułu własności i inne transfery bieżące miały na to pozytywny wpływ, w przeciwieństwie do drugiego kwartału 2020 r. Z drugiej strony, podatki bieżące i składki netto na ubezpieczenia społeczne miały silny ujemny wpływ, który osłabił wzrost dochodu do dyspozycji brutto. Wkład świadczeń socjalnych był również ujemny.

We wszystkich państwach członkowskich dochód do dyspozycji brutto wzrósł, szczególnie w Austrii (+ 11,4 proc.) i Szwecji (+ 10,3 proc.). W Polsce dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych zwiększył się o 1,2 proc.

Stopa oszczędności

W trzecim kwartale 2020 r. stopa oszczędzania spadła w strefie euro o 7,2 pkt proc. (pp) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W UE spadek był na poziomie 7,3 punktu procentowego.

Stopa oszczędności gospodarstw domowych spadła we wszystkich państwach członkowskich, dla których dostępne są dane za trzeci kwartał 2020 r. Największe spadki odnotowano w Polsce (-11,9 pp), Belgii i Francji (po -10,7 pp), a najniższe w Szwecji (-0,1 pp), Austrii (-1,8 pp) i Czechach (-2,5 pp).

We wszystkich przypadkach spadek stopy oszczędzania tłumaczony był silnym ożywieniem wydatków na spożycie indywidualne. Wzrost wydatków na spożycie indywidualne gospodarstw domowych był najbardziej wyraźny w Hiszpanii (+ 19,9 proc.) i Francji (+ 18,7 proc.). Spożycie indywidualne polskich gospodarstw domowych wzrosło o 14,7 proc.

Wskaźnik inwestycji

Wzrost wskaźnika inwestycji gospodarstw domowych w strefie euro i UE był zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich

W trzecim kwartale 2020 r. stopa inwestycji wzrosła o 0,8 punktu procentowego w strefie euro i 1,0 punktu procentowego w UE.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, pięć państw członkowskich odnotowało wzrost stopy inwestycji gospodarstw domowych, przy czym najwyższe wartości odnotowano we Włoszech (+2,1 punktu procentowego), Francji (+1,9 punktu procentowego) i Belgii (+1,1 punktu procentowego). Stopa inwestycji gospodarstw domowych pozostała stabilna w Danii i Portugalii i spadła w sześciu państwach członkowskich, przy czym największe spadki odnotowano w Holandii (-0,7 punktu procentowego), Szwecji i Finlandii (w obu przypadkach -0,5 punktu procentowego). Inwestycje polskich gospodarstw domowych wzrosły o 0,5 pp.