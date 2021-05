W Rzeszowie rozpoczęła się debata o zawartych w Polskim Ładzie propozycjach społecznych. Biorą w niej udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister rodziny Marlena Maląg, europosłanka i była minister Elżbieta Rafalska; debatę prowadzi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Minister Maląg podkreśliła, że od ponad 6 lat rząd tworzy dobry czas dla polskich rodzin. Przypomniała, że w tym czasie udało się zrealizować m.in. programy "Rodzina 500 plus" i "Dobry start".

Szefowa MRiPS wskazywała, że dzięki tym działaniom zmieniła się sytuacja finansowa polskich rodzin.

"Te działania są dalej kontynuowane. Polski Ład wprowadza kolejne instrumenty i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodzin, aby dać stabilizację, aby podnieść godność rodziny, bo rodzina jest fundamentem. To jest nasza silna inwestycja w przyszłość" - powiedziała Maląg.

Dodała, że inwestowanie w rodzinę to kapitał na przyszłość.

Wydarzenie w Rzeszowie to kolejne z planowanych przez PiS dziesięciu debat wyjazdowych, podczas których eksperci mają poruszać poszczególne elementy Polskiego Ładu, czyli nowego programu społeczno-gospodarczego na okres pocovidowy.

W ramach polityki prorodzinnej Polski Ład przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodziców - w sumie 12 tys. zł, które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Planowane jest rozszerzenie programu "Maluch plus", zwiększenie elastyczności pracy rodziców oraz zapewnienie dostępu do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży. Opracowana ma być również nowa umowa międzynarodowa – konwencja o prawach rodziny.

Witek: Polski Ład odpowiada na zapotrzebowanie dzieci, rodziców i dziadków

Nasz rząd zawsze traktował rodzinę całościowo. Polski Ład odpowiada na zapotrzebowanie dzieci, rodziców i dziadków - powiedziała w sobotę marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas debaty Polski Ład "Rodzina i dom w centrum życia".

"Kontynuujemy politykę prorodzinną, którą rozpoczynała premier Beata Szydło, a ministrem rodziny była pani Elżbieta Rafalska" - podkreśliła Witek. Jej zdaniem, świadczy to o wiarygodności PiS.

Marszałek Sejmu oceniła, że "ten rok był bardzo trudny, także dla wielu polskich rodzin". "Polski Ład daje nową nadzieję" - powiedziała.

"Nasz rząd zawsze traktował rodzinę całościowo. To nie tylko te skarby rodziny - dzieci, ale także rodzice, dziadkowe. Polski Ład odpowiada na zapotrzebowanie każdej z tych grup" - zaznaczyła Witek.

Zwróciła uwagę na program Polskiego Ładu - mieszkanie bez wkładu własnego. Według marszałek Sejmu, "młodzi chcą mieć mieszkanie nie na wynajem, ale własne".

"Gwarantujemy do 100 tys. złotych gwarancji państwa na ten wkład. To nie jest żywa gotówka, ale gwarancja państwa dla banku, że te pieniądze są. Jeżeli w trakcie spłacania kredytu okaże się, że w małżeństwie rodzi się drugie dziecko, państwo o 20 tys. zmniejszy ratę kapitału, jaką płacą młodzi ludzie, biorąc kredyt na mieszkanie. Jeśli rodzi się trzecie dziecko - o 60 tys. Czwarte i następne - o 20 tys. zł" - przypomniała.

Rafalska: dobra sytuacja rodzin to rozwiązanie wielu problemów społecznych

Dobra sytuacja rodzin to rozwiązanie wielu problemów społecznych, to inwestycje, które są kołem zamachowym polskiej gospodarki - wskazywała w sobotę była minister rodziny, a obecnie europosłanka Elżbieta Rafalska, podczas debaty Polski Ład "Rodzina i dom w centrum życia".

Zdaniem byłej szefowej resortu rodziny Polski Ład jest szansą rozwojową dla kraju we wszystkich obszarach życia - nie tylko społecznego, ale również gospodarczego. "Jest dowodem na to, że jesteśmy szalenie konsekwentni w realizacji naszej polityki społecznej i polityki rodzinnej" - powiedziała.

"Nie mówimy, że dzisiaj jest kryzys, że oszczędzamy na wydatkach społecznych, że trzeba zaciskać pasa, bo doskonale rozumiemy, że bardzo dobra sytuacja polskich rodzin to rozwiązanie wielu problemów społecznych, cześć tych środków wraca do budżetu państwa, to inwestycje, które są kołem zamachowym polskiej gospodarki" - podkreśliła Rafalska.

Zaznaczyła jednocześnie, że w żadnej propozycji nie jest naruszana autonomia rodziny. "To rodzina decyduje, co chce wybrać, a więc jest pewna alternatywność, elastyczność tych projektów" - dodała Rafalska.

Wskazała przy tym, że Polski Ład zawiera kompleksowe rozwiązania, a jego ważnym aspektem są propozycje w zakresie zatrudnienia. "W Polskim Ładzie mówimy, że powstanie 500 tys. dobrych, specjalistycznych, wysoko płatnych miejsc pracy. Na każdym etapie, tam gdzie mamy transformację cyfrową, tam gdzie mamy innowacyjną gospodarkę, przywracamy bardziej sprawiedliwe podatki" - podkreśliła.