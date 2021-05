W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. Ta decyzja otwiera drogę do uruchomienia Funduszu Odbudowy, z którego Polska w latach 2021-2027 otrzyma ok. 250 mld zł. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

„Prognozujemy, że realizacja programów przedstawionych w Krajowym Planie Odbudowy podniesie PKB o około 2-2,5 proc. w ciągu kolejnych 6 lat. Wpływ podjętych działań na PKB zobaczymy już w przyszłym roku, natomiast apogeum przypadnie na rok 2023. Programy realizowane w ramach KPO pozwolą na odbudowę inwestycji oraz widocznie powiększą zatrudnienie w budownictwie” – powiedział PAP Jakub Rybacki, analityk zespołu makroekonomii PIE.

Jego zdaniem, wynikające z KPO pobudzenie gospodarki może odbić się na tempie wzrostu cen.

„Efektem ubocznym będzie wyższy wzrost inflacji, chociaż ten prawdopodobnie pojawi się z rocznym opóźnieniem, tj. w 2023 roku” – prognozuje Jakub Rybacki.