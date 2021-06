Ponad 1,7 mld euro na plusie – tyle mieliśmy na rachunku bieżącym bilansu płatniczego w kwietniu. Rachunek bieżący – w uproszczeniu – to stan naszych rozliczeń z innymi krajami. Mieści się w nim saldo wpływów ze sprzedaży towarów i usług za granicę i wydatków za ich sprowadzanie do kraju, jest w nim też bilans pensji wypłacanych cudzoziemcom w Polsce i Polakom w innych krajach, a także zestawienie dochodów z inwestycji (dochody pierwotne). Rachunek bieżący obejmuje też wypłaty dokonywane przez instytucje rządowe za granicę i kwoty pobierane od zagranicznych podmiotów (dochody wtórne) – w tej kategorii mieści się np. saldo składek wpłacanych z tytułu członkostwa w UE i transferów z Unii do Polski.