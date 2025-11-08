rozwiń >

Co to jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje określonym grupom społecznym – głównie kombatantom, ofiarom represji wojennych lub powojennych, a także wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych.

Jego celem jest częściowe zrekompensowanie wydatków na energię elektryczną ponoszonych w gospodarstwach domowych. Zasady przyznawania określa ustawa o kombatantach z 24 stycznia 1991 roku.

Ile wynosi dodatek do prądu 2025?

Od 1 marca 2025 r. wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł miesięcznie. To więcej niż w poprzednim roku, kiedy świadczenie wynosiło 299,82 zł. Ryczałt nie jest opodatkowany i nie zależy od dochodów, dlatego mogą z niego korzystać zarówno osoby o niskich, jak i wyższych przychodach.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Dodatek do prądu przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki. Otrzymają go m.in.:

  • osoby posiadające status kombatanta,
  • ofiary represji wojennych lub okresu powojennego,
  • żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych lub przy wydobyciu rud uranu,
  • wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych – jeśli sami pobierają emeryturę lub rentę.

Prawo do świadczenia jest dziedziczne, co oznacza, że małżonek osoby uprawnionej może nadal otrzymywać ryczałt po jej śmierci.

Jak złożyć wniosek o dodatek do prądu?

Aby uzyskać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS lub przesłać go pocztą. Wymagany jest formularz ZUS-ERK, dostępny na stronie Zakładu lub w jego oddziałach. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, w tym:

  • zaświadczenie o statusie kombatanta,
  • dokumentację potwierdzającą przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej,
  • decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dla wdów i wdowców),
  • w przypadku żołnierzy – zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Do kiedy można składać wniosek?

Nie ma określonego terminu składania dokumentów – wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku. ZUS rozpatruje go w ciągu 30 dni, a wypłata następuje najpóźniej w kolejnym miesiącu po pozytywnym rozpatrzeniu.

Kiedy wypłata dodatku do prądu z ZUS?

Ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z comiesięczną emeryturą lub rentą. Pieniądze można otrzymać na konto bankowe lub w gotówce.

Środki nie są przekazywane bezpośrednio do dostawców energii, osoba uprawniona sama decyduje, jak je wykorzystać.

Jeśli wniosek został złożony po raz pierwszy, a prawo do świadczenia przysługiwało już wcześniej, ZUS może wypłacić również wyrównanie za poprzednie miesiące.