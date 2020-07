Dane są na 2 lipca br., a więc według stanu na dzień po wejściu w życie nowej formy współpracy z fiskusem. To niejedyna nowość w podatkach w ostatnim czasie.

Odroczone MDR

Chcąc zminimalizować skutki pandemii koronawirusa, fiskus zgodził się na kolejne przesunięcie upływających terminów. Mowa przede wszystkim o odroczeniu obowiązku przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych, udostępnionych podatnikom w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca br.

Pierwotnie „zamrożone” wcześniej terminy miały ruszyć 1 lipca br., co oznaczałoby, że informacje te (z ang. Mandatory disclosure rules – MDR) musiałyby być zgłoszone szefowi Krajowej Administracji Skarbowej najpóźniej do końca sierpnia br. Promotorzy (np. doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni) mieli mieć na to czas tylko do końca lipca, a jeśli nie zgłosiliby MDR, musiałby to zrobić podatnik korzystający ze schematu (do 16 sierpnia br.) bądź w ostateczności – wspomagający, czyli np. księgowy (do 31 sierpnia).

W ostatniej chwili jednak minister finansów podpisał rozporządzenie przesuwające po raz kolejny te terminy. Jeszcze tego samego dnia (30 czerwca br.) zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 1162). O projekcie tego rozporządzenia poinformowaliśmy w artykule „Polacy dostaną więcej czasu na zgłoszenie transgranicznych MDR” (DGP nr 124/2020). Ale uwaga: założone w nim terminy też się zmieniły. Ostatecznie promotorzy będą musieli zgłosić szefowi KAS transgraniczne MDR-y do końca 2020 r., korzystający – do końca stycznia 2021 r., a wspomagający – do końca lutego 2021 r.

Reklama

Umowa o współdziałanie

Pandemia koronawirusa nie wstrzymała natomiast wejścia w życie nowelizacji ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200), na mocy której od lipca br. weszły obowiązują o zawieraniu z szefem KAS umowy o współdziałanie (art. 20zb–20zq ordynacji).

Umowę tę mogą zawrzeć z fiskusem najwięksi podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro. Wniosek można złożyć za pomocą e-PUAP, pocztą, a nawet e-mailem. Ministerstwo Finansów poinformowało w odpowiedzi na pytanie DGP, że do 2 lipca br. zdecydowało się na to już pięć firm.

Przykładowo podatnik będzie musiał zgłaszać szefowi KAS bez wezwania:

istotne zagadnienia podatkowe, „które rozsądnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem podatkowym, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności”,

istotne informacje „mogące mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności”.

Na czym ma polegać specjalne traktowanie przez skarbówkę? Umowa to porozumienie podatkowe w sprawie:

interpretacji przepisów prawa podatkowego,

ustalania cen transferowych,

braku zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,

wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w CIT,

innej, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Porozumienie pozwoli korzystać z obniżonych odsetek za zwłokę oraz płacić o połowę mniejszą opłatę za wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej (10 tys. zł, a nie 20 tys. zł). Na takiego podatnika w zasadzie nie będzie mogła zostać nałożona dodatkowa sankcja VAT związana z unikaniem opodatkowania (na podstawie art. 58a ordynacji podatkowej). Będzie on też korzystał z domniemania dobrej wiary, co wyklucza nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego. Uniknie on też obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych, jeśli będzie jedynym korzystającym. ©℗

Terminy zmienione w związku z COVID-19