"Plan dochodów w projekcie budżetu na 2021 to 403,7 mld zł, a wydatków – 486 mld zł. Oznacza to ujemny wynik na poziomie 82,3 mld zł" - powiedział Kościński, cytowany w serwisie Rp.pl.

Według przyjętego kilka dni temu projektu nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej, w 2020 r. dochody budżetu mają wynieść 398,7 mld zł, a wydatki - 508 mld zł.

"Z kolei premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na 2021 r. nie jest planowane zniesienie limitu składek ZUS, aktualna pozostaje kwestia 'likwidacji' OFE" - czytamy dalej w Rp.pl.

O 11:30 odbędzie się briefing Kościńskiego poświęcony projektowi budżetu.

W końcu lipca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r., przedłożone przez ministra finansów. Zgodnie z nimi, PKB w przyszłym roku wzrośnie o 4%, stopa bezrobocia wyniesie na koniec roku 7,5 proc., a inflacja sięgnie 1,8 proc.

Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej przewiduje na 2021 rok m.in. 4 proc. wzrostu PKB i 1,8 proc. inflacji (zgodnie z założeniami do projektu przyjętymi w lipcu), poinformowało Ministerstwo Finansów. Założony wzrost inwestycji ma wynieść ok. 4%, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

"Przyrost PKB w 2021 r. będzie m.in. efektem wzrostu inwestycji, o ok. 4 proc. w ujęciu rok do roku. Mieścimy się tu z naszymi szacunkami w przedziale szacunków rynkowych i prognoz Komisji Europejskiej. W kolejnych latach sytuacja na światowych rynkach powinna się unormować, co będzie sprzyjać stabilizacji tempa wzrostu PKB" - powiedział Patkowski, cytowany w komunikacie.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także:

* wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc.

* wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3 proc., podano też w materiale.

Projekt budżetu 2021 zakłada deficyt 'general government' na poziomie ok. 6 proc. PKB

Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej przewiduje na 2021 rok m.in. deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) na poziomie ok. 6 proc. PKB, podało Ministerstwo Finansów.

"W projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto:

* prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 403,7 mld zł,

* limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486 mld zł,

* deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł,

* deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7% PKB" - czytamy w komunikacie.

"Kwota wydatków na 2021 r. została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 roku. Tym samy, projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu" - czytamy dalej.

W projekcie ustawie budżetowej na przyszły rok zapewniono m.in.:

* finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

* zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

* waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

* realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

* finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

* finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

* wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

* finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

* zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej ora krajowych pasażerskich przewozów kolejowych, wymieniono także w materiale.

Projekt budżetu: 1,5 mld zł z podatku od handlu detal., 1,3 mld zł z zysku NBP

Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej przewiduje na 2021 rok m.in. 1,5 mld zł dochodów podatku od sprzedaży detalicznej oraz 1,3 mld zł wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP), podało Ministerstwo Finansów.

"Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 1,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Prognozy dochodów budżetu państwa są zdeterminowane przede wszystkim szacunkami czynników makroekonomicznych (m.in. 4% wzrostu PKB). Na prognozowany wzrost dochodów budżetu będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu, podano także.

Według wcześniejszych zapowiedzi, podatek od sprzedaży detalicznej będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Sprzedaż przez internet nie będzie opodatkowana. Przewidziano dwie stawki podatku: 0,8% od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie.

1 czerwca br. NBP dokonał wpłaty 7,44 mld zł do budżetu państwa - to 95% zysku wypracowanego przez bank centralny w 2019 roku.