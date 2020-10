Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, powrót do stawek 22% i 7% miał nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), a także osiągnięte zostaną określone wskaźniki - relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż 6%.

Według obecnie obowiązujących przepisów, podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne. W trakcie dyskusji w senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie argumentowali, że warunki takie zostały spełnione w roku 2019, zatem do korekty stawek powinno dojść od przyszłego roku.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza wskazywał, że działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także utrata dochodów podatkowych, doprowadziły do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego, dlatego - jak podkreślał - obniżenie stawek od przyszłego roku nie jest możliwe.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12% PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4% PKB.

W przyszłym roku - jak wynika z przyjętych projektów nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz projektu budżetu na 2021 r. - ma wynieść 6% PKB. Z kolei dług publiczny w tym roku - według polskiej metodologii - 50,5% PKB, a w przyszłym roku - 52,9% PKB. Według definicji unijnej, na koniec tego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wynieść 62,2% PKB, a w przyszłym - 64,7%

Stawki VAT zostały podwyższone o 1 pkt proc. (z 22% na 23% i z 7% na 8%) w 2010 roku. Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany. Utrzymanie stawek VAT na obecnie obowiązującym poziomie miało zapobiec - jak wynikało z Oceny Skutków Regulacji (OSR) - spadkowi wpływów do budżetu w roku przyszłym w wysokości 9,9 mld zł.