W sobotę Ministerstwo Środowiska poinformowało, że poseł Solidarnej Polski Edward Siarka został powołany na stanowisko wiceministra środowiska i pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. Akt powołania wręczył Siarce minister środowiska Michał Woś w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego i Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka.

Jak powiedział Siarka, w filmie opublikowanym przez Solidarną Polskę na Twitterze, "na pewno taką kwestią, która wymaga uporządkowania i podjęcia decyzji jest kwestia Puszczy Białowieskiej". "Temat bardzo trudny, ale wydaje mi się, że musimy się zdecydować na jakąś wersję ratowania tego wyjątkowego dziedzictwa, jakim jest Puszcza, żeby to, co budowały pokolenia nie zostało zmarnowane" - zaznaczył.

Jego zdaniem to "bardzo duże wyzwanie". "Myślę, że w tym obszarze to jest pierwsze zadanie, które nas czeka do realizacji, aby tę kwestię rozstrzygnąć" - dodał.

Zaznaczył, że "oczywiście są kwestie ochrony zwierząt", które dotykają kwestii łowiectwa. Jak mówił, MŚ będzie "musiało się zmierzyć ze zmianą ustawy o łowiectwie".

>>> Polecamy: Sasin: O drugiej fali mówimy od dawna. Nie ma planów zamykania gospodarki