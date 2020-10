Prezes BŚ David Malpass powiedział ministrom finansów i prezesom banków centralnych głównych gospodarek świata skupionych w grupie G20, że pod koniec października zaproponuje Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Rozwoju (IDA) dodatkowy pakiet finansowania. IDA to organ wspomagający BŚ; ma na celu pomoc najbiedniejszym krajom świata, m.in. poprzez udzielanie im bardzo korzystnych pożyczek.

Malpass zwrócił uwagę na obawy związane z rosnącym ryzykiem niewypłacalności krajów o niskich dochodach i powiedział, że Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zaproponowały wspólny plan działania, aby pomóc najbardziej zadłużonym krajom IDA.

Grupa G20 ogłosiła w środę na wirtualnym posiedzeniu, któremu przewodniczyła Arabia Saudyjska, że o sześć miesięcy przedłuża moratorium na zadłużenie najbiedniejszych krajów mocno dotkniętych pandemią koronawirusa. "Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych (państw należących do) G20 zgodzili się przedłużyć o sześć miesięcy zawieszenie obsługi zadłużenia dla najbardziej narażonych państw, aby wesprzeć ich walkę z pandemią koronawirusa" - ogłosiła grupa na Twitterze.

Liderzy finansowi G20 podkreślili pilną potrzebę opanowania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa i obiecali "zrobić wszystko, co trzeba", aby wesprzeć globalną gospodarkę i stabilność finansową.

W obszernym komunikacie ministrowie finansów G20 i prezesi banków centralnych powiedzieli również, że będą nadal zajmować się niewspółmiernym wpływem kryzysu na kobiety, młodzież i inne wrażliwe grupy społeczne na całym świecie - podała agencja Reutera.

Dyrektor wykonawcza MFW Kristalina Georgiewa wezwała w środę do zwiększonego udziału prywatnych wierzycieli i Chin w redukcji zadłużenia biednych krajów, nazywając to kluczem do sukcesu i potencjalnymi ramami restrukturyzacji zadłużenia.

Georgiewa powiedziała na konferencji prasowej, że udział wierzycieli prywatnych w programie zawieszenia obsługi zadłużenia dla biednych państw praktycznie nie istniał, a tylko trzy z 44 kwalifikujących się krajów dotarły do prywatnych wierzycieli. Dodała, że w programie wzięło udział zaledwie kilka chińskich oficjalnych podmiotów udzielających pożyczek.

"To, co słyszymy również od Chin, to, że są stosunkowo nowym wierzycielem, ale są bardzo dużym wierzycielem i muszą dojrzeć na rynku krajowym pod względem tego, jak radzą sobie z własnymi pożyczkodawcami, koordynacją między nimi" - powiedziała Georgiewa.

Jesienna sesja MFW i BŚ w Waszyngtonie potrwa do niedzieli.