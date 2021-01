– W pozwie nie mówimy o kwocie roszczeń, tylko przesądzeniu o odpowiedzialności Skarbu Państwa. Prosimy SO, by przyjrzał się zarówno działaniom władzy, czyli wprowadzanym rozporządzeniami ograniczeniom, jak i zaniechaniom – w naszej ocenie istniały przesłanki, by wprowadzić stan klęski żywiołowej. Jeśli tak się stanie, w dalszej kolejności członkowie grupy będą mieli możliwość wystąpienia z indywidualnymi pozwami o odszkodowania – tłumaczyła mec. Agata Plichta -Trzonkowska z kancelarii Dubois i Wspólnicy, przekonując, że ma to na celu uniknięcie ciągnącego się latami procesu. Gdyby bowiem w pierwszym etapie zawrzeć roszczenia finansowe, wiązałoby się to z powoływaniem biegłych, którzy w stosunku do każdego przedsiębiorcy wyliczaliby szkody i utracone korzyści.