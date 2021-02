"By zapewnić środki na finansowanie działań antykryzysowych, konieczna była nowelizacja budżetu na rok 2020. Zaplanowaliśmy deficyt na ponad 109 mld zł. Wskazywaliśmy jednak, że może być on niższy. Według naszych szacunków deficyt budżetu państwa w 2020 r. wyniesie ok. 85 mld zł" - oświadczył Kościński.

Minister wyjaśnił, że to przede wszystkim efekt lepszych niż zakładano wpływów podatkowych, głównie z VAT (o 14,6 mld zł), akcyzy (o 3,4 mld zł) oraz CIT (o 2,8 mld zł).

Zgodnie z przekazanymi przez szefa MF danymi, dochody budżetu państwa w 2020 r. wyniosły 419,8 mld zł i były wyższe o 19,3 mld zł (4,8 proc.) niż w 2019 r. W porównaniu do znowelizowanej ustawy budżetowej, dochody budżetu państwa były wyższe o 21,2 mld zł, tj. o 5,3 proc.

Kościński podał, że wpływy z VAT, które stanowią największe źródło dochodów budżetowych, były w 2020 r. wyższe w porównaniu z 2019 r. o 3,7 mld zł, tj. o 2 proc. Minister zaznaczył, że w ujęciu rocznym wśród dochodów podatkowych, znaczący wzrost w stosunku do 2019 r. zanotowano również w podatku CIT (więcej o 1,3 mld zł, czyli o 3,4 proc.).

W przypadku PIT, dochody budżetu w 2020 r. były niższe o 1,7 mld zł w stosunku do 2019 r., co - jak tłumaczy minister - było to w dużej mierze spowodowane korzystnymi dla podatników zmianami systemowymi wprowadzonymi w 2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi danymi MF, po listopadzie zeszłego roku deficyt wyniósł 13,2 mld zł. Nowelizacja zeszłorocznego budżetu podniosła poziom możliwego na koniec 2020 r. deficytu z planowanego wcześniej zerowego do 109,3 mld zł.