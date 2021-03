"Rada Ministrów wyraziła dzisiaj zgodę dla @Grupa_PFR na miliard złotych pożyczki płynnościowej dla PGG. Obietnica złożona wobec górników dotrzymana. Czas na zakończenie prac nad umową społeczną i rozpoczęcie notyfikacji pomocy publicznej z Komisją Europejską" - napisał Soboń na Twitterze.

PGG początkowo wnioskowała o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach tzw. tarczy finansowej dla dużych firm wysokości 1,75 mld zł w postaci pożyczek: płynnościowej i preferencyjnej. Następnie, po uzupełnieniu dokumentacji i ponownej weryfikacji sytuacji finansowej, zmniejszono kwotę pożyczki.

"Zgoda Rady Ministrów jest dla nas bardzo ważna, ponieważ spodziewamy się w ciągu kilku dni pieniędzy na naszym koncie. Nasza dokumentacja jest zweryfikowana przez PFR, więc zostały dopełnione wszystkie wymogi formalne" - powiedział ISBnews rzecznik prasowy PGG Tomasz Głogowski.

PGG jest największa firma w sektorze węgla kamiennego w Unii Europejskiej. W 2020 roku wydobycie w jej kopalniach wyniosło ok. 24 mln ton co oznacza spadek o prawie 5 mln ton w stosunku do 2019 roku.