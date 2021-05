Do końca kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 3,5 mld zł więcej niż rok temu i o 3,9 mld zł niż dwa lata temu. ‒ To więcej, niż wynikało z prognozy ‒ przyznaje wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. I dodaje, że nowe środki są potrzebne, m.in. na realizację zapowiedzi zdrowotnych w Polskim Ładzie. Chodzi o bon na zdrowie 40 plus, czyli darmowe badania profilaktyczne oraz zniesienia limitów do specjalistów.