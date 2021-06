Podczas rozpoczętego we wtorek IX Cashless Congress wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział zmiany w podatkach dla przedsiębiorców, którzy większość swoich rozliczeń będą prowadzić bezgotówkowo.

„Dla podatników bezgotówkowych przygotowaliśmy dwa pakiety – jeden to pakiet silver, a drugi to pakiet gold” – powiedział Jan Sarnowski.

Pakiet silver to propozycja dla tych, którzy dopiero zaczynają korzystać z płatności bezgotówkowych.

„W ramach pakietu silver podatnik będzie mógł uzyskać ulgę na terminal – wydatki na nabycie terminala i obsługę transakcji będzie można odliczyć podwójnie. A więc raz jako koszt uzyskania przychodu, a drugi raz w ramach ulgi podatkowej. Maksymalna wysokość wydatków polegających odliczeniu to 1 tys. zł rocznie, a więc w ramach ulgi będzie można odliczyć 2 tys. zł rocznie. To jest propozycja dla tych, którzy nie korzystali z terminala albo nie ponosili wcześniej kosztów jego obsługi. Termin skorzystania z ulgi to 2 lata” – powiedział wiceminister finansów.

Ci, którzy zdecydują się na skorzystanie z terminali płatniczych, będą mogli liczyć na kolejne preferencje w ramach tzw. pakietu gold.

„Dla nas podatnik bezgotówkowy będzie klientem premium. Proponujemy mu podwojoną w wysokości i limicie ulgę na terminal, co oznacza, że na każdą złotówkę, jaką wyda na terminal i koszty obsługi transakcji, będzie mógł odliczyć 3 zł. Wysokość kwoty do odliczenia będzie wynosić do 2 tys. zł rocznie. Ulga będzie obowiązywać bezterminowo” – zapowiedział Sarnowski.

Poza ulgą związaną z wydatkami na obsługę terminala resort finansów proponuje także ułatwienia dotyczące VAT.

„Podatnikowi bezgotówkowemu zaproponujemy termin zwrotu VAT, który będzie nie tylko najkrótszy w Europie, bo zwrot podatku nastąpi w 15 dni. Taki termin zwrotu VAT byłby rewolucją, ale prawdziwa rewolucja będzie dotyczyć rozliczeń, bo podatnik bezgotówkowy będzie rozliczany całkowicie automatycznie – jedyną rzecz, którą będzie musiał zrobić podatnik bezgotówkowy, to zaznaczenie odpowiednie checkboksu w składanym co miesiąc pliku JPK. Całą resztę formalności załatwi skarbówka, skarbówka samodzielnie porówna dane z kasy online z informacjami z pliku JPK i samodzielnie dokona wcześniejszego zwrotu, bez formalności, bez ryzyka kontroli, bez obowiązków informacyjnych po stronie przedsiębiorcy” – powiedział wiceminister.

Aby zostać podatnikiem bezgotówkowym, przedsiębiorca będzie musiał spełnić pewne kryteria.

„Podatnik bezgotówkowy to detalista, którego klienci to w co najmniej 80 proc. konsumenci, i który realizuje sprzedaż na kasach online w wolumenie ponad 50 tys. zł miesięcznie, co stanowi jedną czwartą średniej sprzedaży w detalu raportowanej przez GUS. Dodatkowo, taki podatnik powinien co najmniej 65 proc. transakcji rozliczać bezgotówkowo, a po pierwszych dwóch latach ten odsetek wzrośnie do 80 proc.” – stwierdził wiceminister.

Dodał, że resorty finansów liczy, że proponowane pakiety – i silver i gold – wejdą w życie już z początkiem przyszłego roku.

„Zależy nam na tym, aby projekt dotyczący obu pakietów, trafił jak najszybciej i pod obrady Rady Ministrów, i do Sejmu. Będziemy to obserwować, mam nadzieję, już na przełomie czerwca i lipca” – powiedział Jan Sarnowski. (PAP)

autor: Marek Siudaj