Przepisy zaktualizowano po to, by do zamieszczonego w dyrektywie VAT wykazu transakcji zwolnionych z tego podatku tymczasowo dodać transakcje nabywania przez organy UE – w imieniu państw członkowskich – towarów i usług w odpowiedzi na sytuację nadzwyczajną, jaką jest pandemia Covid-19 - poinformowała Rada UE.

Reklama

"Dzięki nowym zwolnieniom można będzie bezpłatnie przekazywać państwom członkowskim i ich instytucjom więcej towarów i usług, gdyż usunięte zostaną obciążenia budżetowe i administracyjne, które utrudniały organom UE ten proces" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Do towarów i usług objętych zwolnieniem należą m.in. testy diagnostyczne i materiały do ich przeprowadzania oraz sprzęt laboratoryjny; środki ochrony osobistej, jak rękawice, respiratory, maski, fartuchy, produkty i sprzęt do dezynfekcji; namioty, łóżka polowe, odzież i żywność; środki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotyki; preparaty krwiopochodne lub przeciwciała.

Komisja oraz inne agencje i organy UE będą mogły importować i nabywać towary i usługi bez VAT pod warunkiem, że zakupione produkty będą dystrybuowane w ramach reagowania kryzysowego w UE. Odbiorcami będą mogły być państwa członkowskie lub strony trzecie, takie jak krajowe organy lub instytucje (np. szpitale, krajowe organy ds. zdrowia lub reagowania kryzysowego).

Jak tylko zakończy się sytuacja nadzwyczajna, stosowne stawki VAT zostaną przywrócone.