"Naprawa finansów publicznych po naszych niefrasobliwych poprzednikach doprowadziła do tego, że po czerwcu, na półrocze, mamy nadwyżkę w budżecie przekraczającą 25 mld zł. Jednocześnie przekroczyliśmy 200 mld zł z okładem, na pomoc dla firm w covidzie. To jest coś, co pozwoliło zachować potencjał tych firm, dokonać ekspansji na nowe rynki i co najważniejsze - pozwoliło zachować miejsca pracy" - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w firmie SKB Drive Tech w Radomsku (Łódzkie).

Po czerwcu w budżecie państwa jest ponad 25 mld zł nadwyżki - to dobry wynik, pokazujący, że wysoki nominalny wzrost PKB sprzyja dochodom podatkowym - ocenił główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak podane w poniedziałek przez premiera dane. Ekonomista wskazał również na dużą wpłatę z zysku NBP.

"Po czerwcu w budżecie państwa jest ponad 25 mld zł nadwyżki. To dobry wynik, pokazujący, że wysoki nominalny wzrost PKB sprzyja dochodom podatkowym. Plus duża wpłata z zysku NBP podbijająca dochody niepodatkowe" - ocenił w poniedziałek na Twitterze ekonomista PKO BP.

"No i zastrzeżenie, że wydatki antykryzysowe w dużej mierze poza budżetem" - dodał.