"Przy obecnie prognozowanym wskaźniku waloryzacji najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i socjalna wzrośnie z obecnej kwoty 1250,88 zł do kwoty 1312,05 zł, a więc o ponad 61 zł" - podała w piątkowym "SE".

Maląg pytana była, czy w przyszłym roku będzie wypłacana 14. emerytura. "Od samego początku mówiliśmy, że czternasta emerytura jest rozwiązaniem dodatkowym, jednorazowym. Pieniądze te już wkrótce trafią do tych emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenie w wysokości do 2900 zł brutto. Co ważne, zastosowana zostanie tu zasada złotówka za złotówkę. Zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 11 mld zł" - powiedziała.

Przypomniała, że "trzynasta emerytura, która po raz pierwszy została wypłacona w 2019 r., od 2020 r. jest gwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów – bez kryterium dochodowego. Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury, czyli aktualnie 1250,88 zł. Z tej kwoty nie są pobierane potrącenia czy egzekucje".

Minister dodała, że jest to wsparcie dla 9,8 mln emerytów. "W sumie w latach 2019-2021 na ten cel z Funduszu Solidarnościowego przeznaczone zostało 35,6 mld zł. W 2021 r. to ok. 12,2 mld zł. Przez cały czas spotykamy się z Polakami, całymi rodzinami, ale też seniorami, stąd wiemy, jak ważne jest to wsparcie" - powiedziała.

"Alternatywnym rozwiązaniem będzie od przyszłego roku zmiana polityki podatkowej zaproponowana w Polskim Ładzie, a więc podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 30 tys. zł. rocznie. Oznacza to, że świadczenia nieprzekraczające kwoty 2,5 tys. zł. brutto miesięcznie nie będą opodatkowane podatkiem PIT, co automatycznie spowoduje ich wzrost. Dla naszego rządu seniorzy są bardzo ważną grupą społeczną, którą powinniśmy otaczać szczególną opieką i okazywać jej wdzięczność. W końcu to seniorzy są skarbnicą mądrości i doświadczeń, z których dziś my możemy korzystać" - poinformowała.