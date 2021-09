Szef rządu, mówiąc we wtorek na konferencji o nowelizacji budżetu na 2021 rok wskazał, że takiej nowelizacji można dokonać, kiedy sytuacja finansów jest zła, bądź wtedy, kiedy jest lepsza od spodziewanych.

"Pan Tusk z panem Rostowskim musieli robić nowelizację w 2013 r. kiedy było źle, kiedy zabierali pieniądze, kiedy tych pieniędzy nie było, bo nie było umiejętności zarządzania budżetem. My dzisiaj mamy zupełnie odwrotną sytuację, kiedy na skutek lepszych dochodów, kiedy na skutek uszczelnień, które wdrażamy pojawia się więcej pieniędzy w budżecie, więcej dochodów" - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że dochody budżetowe okazały się zdecydowanie wyższe od wcześniej planowanych i sięgają one do 80 mld zł.

Szef rządu wskazał ponadto, że również zakładany pierwotnie wzrost PKB będzie wyższy i ukształtuje się nieco poniżej 5 proc. PKB, przewidywany jest w wysokości 4,8 do 4,9 proc. "To bardzo solidny wzrost" - zaznaczył.

Premier podkreślił, że pierwszą praprzyczyną dobrego stanu gospodarki i możliwości budżetowych państwa są tarcze antykryzysowe i dobry stan przedsiębiorców, druga - to sprawne zarządzanie budżetem. "To wymaga pieczołowitości, efektywności, dziesiątek, setek działań, które wdrażamy niemalże co tydzień podczas posiedzenia Rady Ministrów, działań uszczelniających. Niedawno rozmawialiśmy na Radzie Ministrów o e-fakturze, to też przyczyni się w kolejnych miesiącach do dobrego stanu budżetu" – zaznaczył Morawiecki.

"Dziś mam taką niewątpliwą przyjemność zakomunikowania nowelizacji (ustawy budżetowej na 2021 r., PAP), która powoduje że możemy więcej środków zainwestować, więcej środków zaangażować" - oświadczył premier.

Premier: dodatkowy 1 mld złotych na zdrowie

Przeznaczamy na ochronę zdrowia dodatkowe środki w wysokości 1 miliarda złotych, m.in. na zwiększenie wynagrodzeń lekarzy i kształcenie medyków - poinformował premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej.

Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, dzięki dobrej sytuacji budżetowej można zwiększyć wydatki m.in. na ochronę zdrowia.

"Mam niewątpliwą przyjemność zakomunikowania nowelizacji budżetu, która powoduje, że możemy więcej środków zainwestować, więcej środków zaangażować: po pierwsze na zdrowie, na zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele wycen będzie ulegało zmianie, ale także na wynagrodzenia, również na uczelnie, które zajmują się kształceniem naszych przyszłych medyków" - powiedział.

"Oprócz tego, że już ten rok będzie absolutnie rekordowy z punktu widzenia wydatków na zdrowie, częściowo dlatego, że jest Covid, ale nie tylko, także dlatego, że wygospodarowaliśmy maksymalne kwoty właśnie na zdrowie, to prócz tego przeznaczamy na ochronę zdrowia dodatkowe środki w wysokości 1 miliarda złotych" - opisywał.