"Ta ustawa, która jest procedowana, która właśnie wróciła z Senatu do Sejmu i która będzie procedowana na tym posiedzeniu Sejmu, przewiduje, że również w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego te świadczenia będą wypłacane, a w budżecie państwa są środki, aby zabezpieczyć wypłatę tych świadczeń" – powiedział we wtorek na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller, odpowiadając na pytanie o odszkodowania dla przedsiębiorców ze względu na stan wyjątkowy.

Reklama

Zgodnie z ustawą rząd zapewni rekompensaty w wysokości 65 proc. udokumentowanego przychodu uzyskiwanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego dla firm z pasa granicznego z Białorusią.

Rekompensaty mają być wypłacane przez wojewodów, do których trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek.

Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, od 2 września. Obejmuje on 183 miejscowości. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni, ale rząd we wtorek zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o jego przedłużenie o kolejne 60 dni.