Wracacie do ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (RIO), którą w 2017 r. prezydent zawetował. Po co?

RIO potrzebują nowej ustawy ze względu na zmieniający się świat . Prawo z lat 90. nie odpowiada na problemy samorządów w XXI w. Również członkowie RIO wskazują na zmiany, które pozwolą usprawnić ich działanie. Chcemy dostosować izby do realnych potrzeb wynikających z funkcjonowania samorządów.

Chcemy usprawnić działalność kontrolną izb. Podam przykład: dziś stopień ich zinformatyzowania jest bardzo różny, co prawda COVID, gdy trzeba było przejść do pracy zdalnej, pomógł trochę w przyspieszeniu tego procesu, ale my chcemy – korzystając także ze środków perspektywy unijnej 2021–2027 – mocno zinformatyzować RIO.