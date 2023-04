Reklama

W komunikacie wyjaśniono, że Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej. Realizacja tego projektu umożliwi płynną transformację obecnej sieci, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której dominować będą przesyłki KEP (kurierskie, ekspresowe, paczkowe) i e-commerce.

Przesyłki z priorytetem

Prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski przyznał, że perspektywiczny rynek usług paczkowych, zdominowany przez zagraniczne korporacje z wielkim kapitałem, nie należy do łatwych. "Zgodnie z obraną strategią inwestujemy w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego. Testujemy również wiele nowych technologii. Wszystkie te działania służyć mają priorytetowemu celowi – sprawnej i szybkiej obsłudze rosnącego wolumenu przesyłek" – powiedział Falkowski, cytowany w komunikacie.

Automatyzacja w sortowniach

Jak podała Poczta Polska, dotychczas spółka zrealizowała szereg działań w trzech obiektach logistycznych we Wrocławiu, Lublinie oraz Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Wartość inwestycji w tych trzech sortowniach sięga 220 mln zł. Jest to największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii spółki.

W hali logistycznej we Wrocławiu zakończono prace adaptacyjne, dzięki czemu obiekt zyskał dodatkowe 1500 m kw. Zakończone też prace dotyczące posadowienia nowego sortera, umożliwiającego automatyczne opracowywanie przesyłek pocztowych. Natomiast w głównym budynku lubelskiej sortowni, o powierzchni ponad 17,4 tys. m kw., zakończono zadania adaptacyjne hali operacyjnej. Ponadto, sfinalizowano budowę nowych pomieszczeń biurowych, 15 nowych bram, w tym 14 kurierskich oraz przebudowanie placu manewrowego. Obecnie trwają prace związane z montażem sortera.

Dodano, że zakres adaptacji sortowni Lisi Ogon to przebudowa głównej hali logistycznej, która umożliwi montaż sortera przesyłek paczkowych. Dodatkowo powstaną dwa budynki.

Przewaga nad konkurencją

Wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony podkreślił, że z punktu widzenia rynkowego i możliwości zyskania przewagi konkurencyjnej istotne jest posiadanie właściwie zaplanowanej sieci połączeń, odpowiednio zlokalizowanych hal oraz ich wyposażenie w nowoczesne sortery przeznaczone do automatycznego opracowywania przesyłek. "Te działania zwiększą przepustowość naszej sieci i zoptymalizują jej koszty" - wskazał Bodziony, cytowany w informacji.

Instalowane sortery pozwolą na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, ale także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. Jak podkreślono, urządzenia są „szyte na miarę” i dostosowane m.in. do wielkości i potencjału poszczególnych sortowni.

Poczta Polska jest największym operatorem na polskim rynku – zatrudnia ponad 70 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7600 placówek, filii i agencji pocztowych.

autor: Łukasz Pawłowski