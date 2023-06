Deficyt budżetowy w 2023 r. ma się zwiększyć w stosunku do zakładanego we wciąż obowiązującej ustawie o 24 mld zł, do 92 mld zł. Wydatki mają urosnąć o 20,8 mld zł, a dochody będą mniejsze o 3,2 mld zł. Tak wygląda podsumowanie przyjętego przez rząd w trakcie długiego weekendu projektu nowelizacji ustawy budżetowej. Dokument trafił już do Sejmu.

Rząd chce podniesienia limitu wydatków o 20,8 mld zł, do 693,4 mld zł. Największe dodatkowe kwoty pójdą na samorządy i na zażegnanie kryzysowej sytuacji w rolnictwie związanej z przywozem płodów rolnych z Ukrainy. Reklama – 14 mld zł dla samorządów ma służyć przede wszystkim temu, aby uzupełnić wydatki bieżące. Jeżeli ktoś z tym ma mniejsze problemy lub nie ma problemów, to ma możliwości przeznaczenia środków na inwestycje – mówił premier Mateusz Morawiecki