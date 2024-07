Przykład 1 Kobieta została wdową w wieku 58 lat. To dwa lata do powszechnego wieku emerytalnego kobiet (60 lat). Kobieta ma prawo do renty wdowiej.

Przykład 2 Mąż stracił żonę w wieku 58 lat. To siedem lat do wieku emerytalnego mężczyzn (65 lat). Mąż nie otrzyma renty wdowiej.Brakło mu dwóch lat.

Wdowa nie mogła być za młoda, gdy umierał jej mąż. Niekorzystne zmiany w nowej rencie

Rząd wprowadzając nowe zasady ma sensowne i logiczne wyjaśnienie - "Renta wdowia to rodzaj odszkodowania za składki emerytalne zmarłego, które przepadły. Jeżeli tak uzasadniamy nowe świadczenie, to musi się ono wiązać z sytuacją, kiedy zmarły był blisko osiągnięcia wieku emerytalnego. Przyjmijmy więc, że ten moment jest 5 lat przed emeryturą".

Jest tonaprawdędobre uzasadnienie niekorzystnej dla wdów i wdowców zmiany. Czy sprawiedliwe, to już inny temat. Sprawiedliwość podnoszona jest zresztą stale w kontekście renty wdowiej. Znalazłem w Internecie trzy powtarzające się argumenty osób twierdzących, że świadczenie jest niesprawiedliwe:

Argument 1) Mój mąż był "przemocowcem". Rozwiodłam się (uciekając), a renta wdowia nie przysługuje rozwódkom. Bez znaczenia jest, że razem pracowaliśmy 20 lat.

Argument 2) Nigdy nie wyszłam za mąż - nie ma żadnego wsparcia dla osób samotnych, a renta wdowia jest kolejnym dowodem na to.

Argument 3) Rozdawnictwo ….

Co uzasadnia wprowadzenie do Polski renty wdowiej?

Świadczenie znane jest w innych krajach Europy. Rząd traktuje rentę wdowią jako rodzaj rekompensaty (ale tylko dla uboższych) za to, że przepadły składki zmarłego męża albo żony. Wielu Polaków traktuje składki jako majątek wspólny (swoisty). Małżonkowie razem pracowali na emerytury, ale przedwczesna śmierć jednego z nich zabrała składki.

Rekompensaty nie ma dla majętniejszych małżonków, którzy razem pracowali przez 30 lat. Świadczenie jest limitowane kwotą 5342,88 zł (redukcja z deklarowanego przez rząd od grudnia 2023 r. limitu około 10 000 zł), a więc dla osób otrzymujących niskie świadczenia emerytalne. Nie otrzymają jej osoby z dobrym poziomem dochodowości.

Jaka data śmierci męża albo żony daje prawo do renty wdowiej?

Zmiany w projekcie ustawy o rencie wdowiej rząd przeprowadził błyskawicznie. Między 23-25 lipca 2024 r. opublikowano informację o zmianach w projekcie obywatelskim. 26 lipca Sejm przekształcił komunikaty rządu w ustawę o rencie wdowiej (został jeszcze Senat). Wprowadzone zmiany do pierwotnych deklaracji dzielę na kontrowersyjne i niekontrowersyjne:

Kontrowersyjne:

1) Nowy warunek dla renty wdowiej. 55 lat i 60 lat. Nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (przykłady na początku artykułu).

2)Obniżenie do około 5342,88 zł (z około 10 000 zł) limitu górnej kwoty renty wdowiej - eliminuje to trochę lepiej sytuowane osoby z grona beneficjentów tego świadczenia;

Tak to zostało zapisane w przepisach:

Źródło Druk nr 503-A

3. Pierwsze wypłaty renty wdowiej dopiero za okres od 1 lipca 2025 r.

4.Kwota świadczenia przez 1,5 roku (1 lipca 2025 r. - koniec 2026 r.) będzie wynosiła 15% (od podstawy).

5.Od 1 stycznia 2027 r. wdowy i wdowcy otrzymają pełną kwotę świadczenia. Ale obliczone będzie według wskaźnika 25% emerytury zmarłego albo renty przysługującej po nim (a nie 50% renty rodzinnej przysługującej po zmarłym).

Niekontrowersyjne są trzy nowe zasady:

1) Wdowia albo wdowiec muszą osiągnąć wiek emerytalny,

2) Wdowa albo wdowiec pozostawali do śmierci małżonka we wspólności majątkowej – wyklucza to prawo do renty wdowiej w przypadku rozwodu albo małżeństw z rozdzielnością majątkową.Jest to rozsądny warunek, gdyż uzasadnieniem dla renty wdowiej jest pozostawanie małżonków we wspólności majątkowej. Ten sam argument uzasadnia rozwód jako przesłankę wykluczająca rentę wdowią.

3) Wdowa (albo wdowiec) nie zawarła kolejnego małżeństwa.

Od kiedy renta wdowia? W 2024 r.? W 2025 r.?

Nowa ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r., ale nabycie prawa do korzystania z renty nastąpi od 1 lipca 2025 r. Rząd uzasadnia to tym, żeby m.in. ZUS (i szerzej organy emerytalno-rentowe) mogły przygotować się do rozpoznania w każdym przypadku występującego zbiegu uprawnień do dwóch świadczeń.

Propozycje rządowe napotkały opór w Sejmie, o czym informowaliśmy w tym artykule:

Ostatecznie bunt części posłów i tarcia w koalicji zostały przez obóz rządzący zażegnane.

Nie będzie wyrównania dla zaniżonej renty wdowiej. Czy powinno być? [Sonda]

Renta wdowia przez 1,5 roku (od 1 lipca 2025 r.) będzie wypłacana w zaniżonej wysokości. Rząd nie przewiduje wyrównania dla beneficjentów nowego świadczenia za okres 1 lipca 2025 r. - koniec 2026 r.