Bezwarunkowy dochód podstawowy - kiedy w Polsce nowy zasiłek 1700 zł dla każdego Polaka? Kto i od kiedy go otrzyma?

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to świadczenie wypłacane wszystkim obywatelom niezależnie od ich wieku, majątku czy zatrudnienia. Ma zapewnić każdej osobie minimalne środki do życia, eliminując ubóstwo i lęk przed brakiem środków na podstawowe potrzeby. W przeciwieństwie do dotychczasowych zasiłków – ma być prosty, regularny i powszechny.