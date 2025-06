21,5% więcej emerytury, nawet 20 tys. zł premii i pełna 13-tka – ZUS ma nowy plan

ZUS pracuje nad nowym systemem motywacyjnym dla osób, które zdecydują się odroczyć przejście na emeryturę choćby o jeden rok. I to może być gra warta świeczki, ponieważ:

Reklama

emerytura miałaby wzrosnąć nawet o 21,5% za każdy dodatkowy rok pracy,

za każdy dodatkowy rok pracy, planowana jest premia gotówkowa do 20 000 zł wypłacana od ręki lub dopisywana do kapitału,

wypłacana od ręki lub dopisywana do kapitału, a 13. i 14. emerytura nie przepadnie – będzie można je skumulować.

Reklama

To konkretne liczby, które dla wielu seniorów oznaczają kilkaset złotych więcej co miesiąc.

Rewolucyjny plan ZUS na nową emeryturę - dlaczego tak dużo?

ZUS pokazuje to na przykładzie 65-latka:

Przeciętny senior ma ok. 554 tys. zł na koncie emerytalnym + 87 tys. zł na subkoncie

+ 87 tys. zł na subkoncie Po roku pracy ten kapitał rośnie dzięki waloryzacji o 88 tys. zł

Efekt? Zamiast 2904 zł emerytury, senior może dostawać 3528 zł co miesiąc. Oznacza to, że do końca życia będzie dostawał o 624 zł więcej, a jego emerytura dzięki temu dodatkowemu rokowi pracy wzrośnie o 21,5 proc.

Z kolei osoba, która tylko dorabia do emerytury, zyskuje średnio 87 zł więcej (wzrost o 3 proc.). Różnica jest więc gigantyczna.

90% Polaków robi błąd. Przechodzą na emeryturę zbyt szybko

Statystyki są bezlitosne:

70,3% Polaków pobiera pierwszą emeryturę w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego

Polaków pobiera pierwszą emeryturę w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego Niemal 90% korzysta z niej w ciągu pierwszego roku

korzysta z niej w ciągu pierwszego roku A ponad 872 tys. emerytów dorabia, zamrażając tym samym swoje świadczenie na niskim poziomie

Eksperci nie mają wątpliwości – ten model się nie opłaca

ZUS wypłaci 20 tys. zł natychmiast? Rewolucyjny plan ZUS na nową emeryturę!

ZUS planuje wprowadzenie systemu premii, które mają przekonać potencjalnych emerytów do odroczenia przejścia na emeryturę. W nowym systemie premiowania ZUS zapowiada:

Premię 20 tys. zł za rok dłuższej pracy ,

, Pieniądze te można dostać do ręki lub dopisać do kapitału emerytalnego,

Planowana reforma zakłada też, że osoby odkładające emeryturę nie stracą 13. i 14. emerytury, a będą mogły otrzymać je w momencie przejścia na świadczenie.

Jak zauważa Łukasz Kozłowski, ekonomista: „Działa na nas magia dużych kwot, które możemy jednorazowo dostać, nie wypłat rozłożonych na 20–25 lat.”

To nie tylko korzyść dla emeryta, ale też dla budżetu państwa

ZUS podkreśla, że dłuższe pozostawanie seniorów na rynku pracy:

obniża bieżące wydatki na emerytury

zwiększa wpływy z PIT i składek

a wypłata premii jest jednorazowa – i szybko się „zwraca” systemowi

Edukacja kluczowa - mało kto wie, jak to działa

Zespół ekspertów przy ZUS już pracuje nad szczegółami. Ale jednym z największych wyzwań nie są wcale przepisy – lecz świadomość Polaków:

„Ogromną częścią pracy nie jest wprowadzenie kolejnych bonusów, ale wyedukowanie ubezpieczonych o tym, jak system działa” – podkreślają twórcy reformy.

Kiedy rewolucyjny plan ZUS wejdzie w życie?

Pierwsze rekomendacje pojawią się w IV kwartale 2025 roku. Możliwe jest wdrożenie reformy już w 2026 roku.